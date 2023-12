Giao lưu văn hóa kỷ niệm 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM; bà Lee Hye Kyung, Phó Chủ tịch thứ nhất, Ủy ban Tư vấn về Dân chủ - Hòa bình - Thống nhất tại TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định thành lập chi hội cho đại diện trường đại học, cao đẳng

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng 31 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22-12-1992 – 22-12-2023); 1 năm Ngày hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện (22-12-2022 – 22-12-2023); chào mừng thành công Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM được thành lập từ năm 1995. Đến nay, thành quả hội đạt được qua nhiều nhiệm kỳ có sự đóng góp quan trọng từ hoạt động từ các chi hội. Vừa qua, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đã phê duyệt quyết định công nhận Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM cho 3 trường: Đại học Văn Hiến, Đại học Công thương TPHCM, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM. Tại chương trình, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã trao quyết định cho đại diện các trường. Các chi hội mới được công nhận sẽ là cánh tay nối dài để mở rộng và tăng cường kết nối hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Dịp này, Hội Hàn kiều TPHCM cũng trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM để đóng góp cho hoạt động xã hội của hội.

Hội Hàn kiều TPHCM trao 100 triệu đồng cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM

Chương trình giao lưu văn hoá “Thắm tình hữu nghị Việt – Hàn” dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc đặc sắc, từ những tiết mục truyền thống đến những màn biểu diễn hiện đại, tạo nên một không gian đậm nét giao thoa văn hóa Việt – Hàn khó quên. Sở VH-TT TPHCM, Công ty Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Trong chương trình có các tiết mục: đờn ca tài tử Vang khúc ca xuân do nghệ sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc truyền thống Hội Di sản văn hóa TPHCM và Vũ đoàn Ấn Việt biểu diễn; nhảy mashup Và tôi hát (Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức); Múa võ Vovinam (Liên đoàn Vovinam); trình diễn võ Taekwondo; tiết mục song ca Giấc mơ ngày xưa (Trường Đại học Công thương); biểu diễn múa Destiny (Trường Đại học KHXH-NV TPHCM); tiết mục Together – We are stronger (Công ty Samsung)… Đặc biệt, tại chương trình, CLB Hàn Quốc học Trường Đại học Văn Hiến giới thiệu điệu múa truyền thống Hàn Quốc “Ganggangsullae”.

Các tiết mục trong chương trình

Ganggangsullae là một loại hình múa truyền thống của Hàn Quốc

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM, nhận định, chặng đường 31 năm hợp tác và phát triển, quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tại TPHCM, sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Hàn Quốc trong việc đóng góp tích cực trên nhiều mặt từ kinh tế, thương mại, đầu tư cho đến những hoạt động từ thiện, xã hội, góp phần xứng đáng vào quá trình phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt – Hàn và giữa TPHCM với các địa phương khác của Hàn Quốc.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, phát biểu tại chương trình

“Ngoài các lĩnh vực kể trên, văn hóa cũng là mảnh đất tiềm năng cho quan hệ hợp tác đôi bên. Việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa diễn ra khá thường xuyên, càng tạo sự hiểu biết sâu rộng về đất nước, con người của hai quốc gia, điển hình như chương trình được tổ chức tại Nhà hát Thành phố hôm nay sẽ là cầu nối quan trọng giúp tình hữu nghị hai nước ngày càng tốt đẹp hơn nữa, đóng góp thiết thực cho quá trình củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, tăng cường tình cảm thân thiện, nồng ấm giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc”, ông Hồ Xuân Lâm nói.

TIỂU TÂN