Giới thiệu sản phẩm của UDC tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng ủy khối doanh nghiệp TPHCM

Ngày 17-10, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình), bị can Lê Văn Bậm (sinh năm 1979, ngụ quận 10, là chồng “hờ” của Nguyên) về tội “Hành hạ người khác”. Bị can Bậm còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.