Lập kế hoạch để làm chủ sự nghiệp

Chị Mai Thủy cho biết, chị chọn học chương trình này bởi ngoài yếu tố thời gian học khá thuận lợi, giúp chị nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn, còn giúp đáp ứng yêu cầu đầu vào khi chị có dự định học tiếp lên cao học trong tương lai. Các kế hoạch về công việc luôn được chị xác định rõ ràng và thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Theo chị Mai Thủy, trong môi trường việc làm ngày càng cạnh tranh cao, đó gần như là điều bắt buộc nếu muốn tìm được công việc phù hợp, có vị trí xứng đáng và mức thu nhập như mong muốn.

Trên thực tế, với rất nhiều người trẻ, ngay cả khi đang có công việc ổn định cũng không đồng nghĩa mọi thứ sẽ được đảm bảo và duy trì trong tương lai nếu không xác định được tầm nhìn dài hạn. Nếu chỉ làm việc theo bản năng, bằng kiến thức và kinh nghiệm hiện có mà thiếu sự định hướng và kế hoạch rõ ràng sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng loay hoay, thậm chí hoang mang khi đối diện với những giai đoạn mang tính chất bước ngoặt hoặc khủng hoảng nghề nghiệp.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển từng ngày, việc dậm chân tại chỗ hay tư tưởng “làm tới đâu hay tới đó” đồng nghĩa bạn đang đi thụt lùi, thụ động so với đồng nghiệp, bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, tình trạng này lại xảy ra ở không ít người trẻ. Sau khi ra trường một thời gian, có người tự đánh giá và nhìn nhận bản thân không có nhiều bứt phá hay biết mục tiêu trong 5 năm, 10 năm tiếp theo sẽ phải làm gì, hướng đến thành tựu gì.

Lập kế hoạch sự nghiệp không chỉ đặt ra mục tiêu về chức danh hay mức lương, quan trọng hơn đó là quá trình xác định điểm mạnh, điểm yếu, giá trị bản thân và lộ trình tích lũy kỹ năng. Một kế hoạch sự nghiệp bài bản sẽ giúp mỗi cá nhân nâng cao năng lực, đón đầu xu hướng thị trường và tạo thế chủ động trước những biến động. Đặc biệt, khi xác định được mục tiêu, hiểu rõ giá trị bản thân và lập được kế hoạch nghề nghiệp, mỗi người sẽ biết mình đang ở đâu và lựa chọn cách thức phù hợp để tiến về phía trước.

Do đó, việc xác định và kiên trì theo đuổi mục tiêu phải được bắt đầu từ khi mỗi người còn ngồi trên ghế nhà trường với những hình dung, định hướng nghề nghiệp cùng sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình. Khi chính thức bước vào thị trường lao động, mỗi người cần kiên trì, kỷ luật để hiện thực hóa từng mục tiêu đề ra. Trong một thế giới luôn biến động, kế hoạch đó phải thường xuyên được đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tế của bản thân và xu hướng xã hội. Kế hoạch và mục tiêu công việc là một hành trình dài, nhưng luôn cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

HẢI DUY