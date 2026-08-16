Lan tỏa giá trị của lòng tử tế!

Tuần qua, thông tin Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhận tài trợ một phần học phí cho một nữ sinh vừa trúng tuyển vào trường, sau khi em này đăng hình ảnh tin nhắn người thân từ chối hỗ trợ học phí cho em lên mạng xã hội, đã thu hút hàng triệu lượt tương tác và chia sẻ của cư dân mạng.

Theo lời tâm sự, do ngày nhập học cận kề, em nhắn tin cho bố với mong muốn được hỗ trợ một phần học phí. Trước đó, bố và mẹ em đã ly hôn, em không sống cùng bố. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời động viên và hỗ trợ, em nhận lại câu hỏi lạnh lùng “Ai xui con nói những câu này?”. Đoạn nói chuyện nhanh chóng kết thúc bằng lời xin lỗi khá đau lòng: “Con chỉ muốn giúp đỡ một phần thôi, nếu bố không đồng ý con sẽ không xin bố nữa”.

Ngay sau đó, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội - ngôi trường em vừa trúng tuyển và chuẩn bị nhập học, đã chủ động liên hệ với nữ sinh này đề nghị hỗ trợ một phần học phí và ký túc xá. Hành động kịp thời của nhà trường nhận được nhiều lời chúc mừng và sự đồng tình từ cộng đồng mạng.

Trước đó, một câu chuyện đẹp về sự sẻ chia cũng lan tỏa vào những ngày đầu tháng 8-2026 tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM). Em Nguyễn Kim Nhung, học sinh lớp 11A17 của trường, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Chỉ sau 2 ngày, Đoàn trường kêu gọi vận động tổng số tiền học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên toàn trường chung tay hỗ trợ em đã hơn 450 triệu đồng.

Sau khi số tiền được chuyển cho gia đình học sinh, fanpage Đoàn Trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ tin vui về diễn biến sức khỏe của em. Nhờ sự tận tâm, tận lực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện 115 (TPHCM), em Nhung đang có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hồi phục. Hiện nay, em đã được rút máy thở, mở được mắt, tình trạng liệt nửa người bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, có thể nghe và nói nhỏ.

Ngoài sự lan tỏa trong phạm vi ngôi trường em đang theo học, một số trường THPT lân cận cũng kêu gọi phụ huynh và học sinh chung tay hỗ trợ học sinh ở trường bạn. Câu chuyện về em Nhung nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng học sinh THPT, không chỉ với mục đích chia sẻ một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ mà qua đó nhân lên sức mạnh của lòng tử tế, trở thành bài học thực tế giáo dục học sinh về sự đồng cảm, biết yêu thương và giàu chia sẻ.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, lòng nhân ái không còn là bài học đạo đức khô cứng trong sách vở, không “nhân bản vô tính” bằng văn mẫu qua các bài kiểm tra trên lớp mà thông qua những câu chuyện đẹp từ cuộc sống. Khi cảm xúc được chạm đến, trái tim sẽ cất lời. Bài học về lòng tử tế trở thành mạch nguồn xuyên suốt nuôi dưỡng nhân cách, giúp mỗi người trẻ nhận thức được những giá trị sống tích cực, chung tay lan tỏa những hành động đẹp để xã hội bớt đi những mảng màu tối, nhân lên màu xanh của hy vọng và ánh sáng của sự chân thành, tử tế.

THU TÂM