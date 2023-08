Google cam kết hỗ trợ TPHCM trong chuyển đổi số giáo dục

Sáng 9-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã có buổi làm việc với ông Paul Hutchings, Tổng giám đốc phụ trách Australia, New Zealand và thị trường mới của Google for Education (Google vì giáo dục).

Ông Paul Hutchings cho biết, sau hơn hai năm nghiên cứu với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về sự phù hợp của giải pháp Google for Education, nhận thấy thầy cô và các em học sinh tại TPHCM, Hà Nội và Cần Thơ đều đã trải nghiệm nhiều lợi ích về chuyển đổi số trong giáo dục. Mọi người đã tiết kiệm thời gian giải quyết các công việc hành chính, tăng cường tương tác, thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển kỹ năng…

Dịp này, đại diện Google for Education đã đưa ra nhiều cam kết chính thức với TPHCM và giới thiệu Công ty AI Education, đối tác ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện các chương trình hành động chung, bao gồm: Tư vấn và hỗ trợ về việc triển khai Workspace for Education miễn phí, đào tạo nhân sự về quản lý hệ thống các dịch vụ của Workspace for Education, Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ quản trị CNTT do Sở GD-ĐT TPHCM, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo “Giáo viên tiên phong kỹ năng số” để đạt các chứng chỉ “Giáo viên Google" (Google Educator), cung cấp các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Google…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức hoan nghênh các nỗ lực của Google for Education đã triển khai trong thời gian qua tại TPHCM và qua đây mong muốn Sở GD-ĐT TPHCM xây dựng một chiến lược hợp tác dài hạn, chi tiết và cụ thể với Google để mang lại các lợi ích thiết thực đối với học sinh và giáo viên TPHCM.