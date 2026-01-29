Hà Nội chốt Ngoại ngữ là môn thứ 3 thi vào lớp 10

Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 với 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Chiều 29-1, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo, môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 là Ngoại ngữ.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi, đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Như vậy, để tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 tại Hà Nội, học sinh làm 3 bài thi các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc lựa chọn ngoại ngữ là môn thi thứ 3 được căn cứ trên nhiều cơ sở. Trước hết là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó yêu cầu tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn này cũng dựa trên Quyết định số 2371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” và Quyết định số 2732/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045”.

Các đề án này đều đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, mở rộng dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng hệ sinh thái ngôn ngữ trong nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Cũng theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kết quả khảo sát, phân tích ý kiến của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, đa số thống nhất lựa chọn môn ngoại ngữ là môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Tính đến nay, đã có 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố môn thi thứ 3 là ngoại ngữ hoặc tiếng Anh.

Tin liên quan Đa dạng hình thức học ngoại ngữ

PHAN THẢO