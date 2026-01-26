Đa dạng hình thức học ngoại ngữ

Cuối tuần qua, sân Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh, TPHCM) được “làm nóng” bằng 25 tiết mục dự thi vòng chung kết cuộc thi “Vũ hội Trần chuyên” năm học 2025-2026. Đây là một trong những hoạt động thường niên của ngôi trường dẫn đầu thành tích học sinh đoạt các giải thưởng ngoại ngữ ở cấp quốc gia và quốc tế.

Là một trong những thí sinh dự thi, Mai Hoàng Ngân, học sinh lớp 8A2, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết, cuộc thi không chỉ là cơ hội cho em trau dồi kỹ năng ngoại ngữ mà còn giúp em có thêm động lực vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình. “Từ trước đến nay, tiếng Anh đối với em là một ngoại ngữ tiếp cận qua sách vở. Tuy nhiên, sau khi tham gia cuộc thi, em cảm thấy đây không còn là môn học mà trở thành phương tiện cho em chuyển tải suy nghĩ, tình cảm, giúp em và các bạn tự tin hơn trong việc giao lưu, kết nối với thầy cô và bạn bè quốc tế”.

Ở góc độ khác, theo Nguyễn Ngọc Quỳnh, học sinh lớp 11CA5, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, việc học ngoại ngữ đối với học sinh hiện nay khác rất nhiều so với các thế hệ học sinh trước đây. Hiện nay, học sinh được tiếp cận nhiều hơn với môi trường mạng xã hội, làm chủ các nội dung học tập thông qua nhiều công cụ hỗ trợ như internet, phần mềm học tập trực tuyến, ứng dụng học ngoại ngữ trên mạng… Việc mở rộng cơ hội học tập vừa là cơ hội, song cũng trở thành thách thức trong việc lựa chọn hoạt động học tập phù hợp sở thích, năng lực bản thân.

Ở các bậc học nhỏ hơn, nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn TPHCM cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cho học sinh giao lưu với học sinh quốc tế. Đơn cử, trong tháng 11-2025, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TPHCM) đã đón 2 đoàn học sinh Trường Tiểu học Boon Lay Garden (Singapore) và Trường Tiểu học Dongsan (Hàn Quốc) đến giao lưu học tập.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc khẳng định, việc đa dạng các hình thức học tập ngoại ngữ giúp học sinh có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, đặc biệt là trong các tình huống liên quan đến học thuật và khoa học. Đây là một trong những cơ sở quan trọng giúp thành phố duy trì thành tích 8 năm liên tục dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ năm 2017-2024). Tới đây, hoạt động này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, hướng đến mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

MINH QUÂN