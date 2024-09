Hà Nội: Kiểm soát an toàn thực phẩm trường học trước năm học mới

Kế hoạch chuyên đề “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn Hà Nội” vừa được triển khai ngay trước thềm năm học mới 2024-2025.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) Đặng Thanh Phong cho rằng, trong kế hoạch này, thành phố chú trọng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.

Vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhà trường mà còn của cả phụ huynh và học sinh.

Việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh cần được chú trọng. Qua đó, giúp các em biết cách lựa chọn thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với các quán hàng, thức ăn đường phố không an toàn...

TTXVN