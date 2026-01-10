Bàn giao 5 căn nhà thuộc Chiến dịch Quang Trung tại Quảng Ngãi

Ngày 10-1, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi), Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với xã Tây Trà tổ chức bàn giao 5 căn nhà thuộc Chiến dịch Quang Trung.

Trước đó, 1 căn nhà đã được bàn giao sớm hơn. Như vậy, tổng cộng 6 căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung tại xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã được hoàn thành và bàn giao cho người dân.

Vào cuối năm 2025, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại tại 84/96 xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh. Hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, Quảng Ngãi triển khai xây dựng 37 căn nhà mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Đến ngày 10-1, Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành, góp phần giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Ngắm nhìn căn nhà mới khang trang vừa được bàn giao, bà Hồ Thị Hương (thôn Trà Nga, xã Tây Trà) không giấu được niềm xúc động. Trước đó, ngôi nhà cũ của gia đình bà đã bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn trong đợt mưa lũ tháng 11, buộc cả nhà phải tháo chạy trong gang tấc. “Cán bộ, chiến sĩ làm việc rất nhiệt tình, xây nhà nhanh và chắc chắn. Gia đình tôi mừng lắm, xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội rất nhiều”, bà Hương chia sẻ.

Cùng thôn, ông Hồ Văn Xoay (50 tuổi) không giấu được niềm xúc động khi căn nhà rộng 52m² của gia đình được hoàn thiện, giúp gia đình chấm dứt những tháng ngày ở nhờ và có mái ấm ổn định trước tết.

Trước đó, ngay khi nhận nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Sơn Tịnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng triển khai lực lượng tham gia Chiến dịch Quang Trung. Gần 30 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân địa phương hành quân vượt quãng đường gần 100km lên Tây Trà, nơi giao thông còn nhiều điểm sạt lở, để hỗ trợ người dân dựng lại mái ấm.

Theo Trung tá Đoàn Hữu Công, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Sơn Tịnh, ngay sau khi nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã khẩn trương cử lực lượng lên đường. Toàn bộ quá trình khảo sát, lựa chọn vị trí định cư và triển khai xây dựng đều phối hợp địa phương thực hiện nhanh chóng, đúng tinh thần “thần tốc” của Chiến dịch Quang Trung.

