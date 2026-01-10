Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Sáng 10-1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa một loạt dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam, trong đó có dự án Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM – Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành và tuyến đường 25C kết nối sân bay Long Thành. Các dự án này giữ vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giảm áp lực cho các cửa ngõ TPHCM.

Đơn vị thi công báo cáo tiến độ dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành với đoàn kiểm tra. Ảnh: QUỐC HÙNG

Làm việc trực tiếp tại công trường, Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực của các ban quản lý dự án và nhà thầu trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ cao. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình. Các dự án đang bước vào giai đoạn nước rút cần được tổ chức thi công liên tục, khoa học, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt tại những vị trí nền đất yếu, các đoạn chuyển tiếp và hạng mục kết nối.

Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn diện hồ sơ dự án, cập nhật các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xây dựng đơn giá sát thực tiễn để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công và quyết toán. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo sớm để Bộ Xây dựng phối hợp với địa phương tháo gỡ kịp thời.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo với Bộ trưởng, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh hiện đạt sản lượng chung trên 70%. Riêng đoạn cầu cạn qua khu vực phường Long Bình, Long Phước, 5 gói thầu xây lắp chính đã đạt 78% khối lượng, trong đó phần cầu cạn hoàn thành hơn 87%.

Sau khi thông xe kỹ thuật 14,7km vào tháng 12 vừa qua, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện lan can, hệ thống chống ồn, thoát nước và thảm nhựa trong dịp Tết. Dự kiến, đoạn cầu cạn từ nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn sẽ thông xe trước ngày 30-4-2026; toàn tuyến Vành đai 3 dài 76,34km sẽ khép kín, thông xe đồng bộ vào ngày 30-6-2026.

Cùng với đó, dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành (dài gần 22km, tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng) đang được triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp. Khởi công từ tháng 8-2025, đến nay sản lượng thi công đạt 17,72%. Các nhà thầu phấn đấu hợp long cầu Long Thành trong năm 2026, bảo đảm kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

Tại cao tốc Bến Lức – Long Thành, sản lượng thi công đã đạt hơn 96%. Sau khi khánh thành cầu Bình Khánh, trọng tâm hiện nay là hoàn thiện cầu Phước Khánh để đưa toàn tuyến vào khai thác trong năm 2026.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra dự án sân bay Quốc tế Long Thành- Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm việc tại dự án đường 25C (Đồng Nai) – tuyến kết nối quan trọng vào sân bay Long Thành. Do vướng mặt bằng, gói thầu xây dựng mới đạt khoảng 0,5% khối lượng. Bộ trưởng yêu cầu địa phương khẩn trương bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, bảo đảm kết nối đồng bộ với các trục giao thông chiến lược trong khu vực.

QUỐC HÙNG