Hà Nội sẽ mưa phùn, nồm ẩm trở lại sau đợt rét; miền Nam nắng nóng

Sáng nay 7-3, nhiệt độ Hà Nội còn 14 độ C, trong khi nhiệt độ tại TPHCM là 25-26 độ C (trưa nay cao nhất 34-35 độ C).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc bộ và một số nơi ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ.

Dự báo ngày mai 8-3, Hà Nội tiếp tục rét hơn với nhiệt độ giảm xuống còn 12-13 độ C. Một số nơi ở Đông Bắc bộ có rét đậm, vùng núi cao có thể rét hại. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, tình trạng rét đậm, rét hại ở Đông Bắc bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 8-3.

Bắc Trung bộ hôm nay xuất hiện mưa nhỏ cục bộ, trời rét. Trong khi Trung Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác, các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế trời rét.

Hà Nội ngày 7-3 trời rét 14 độ C, không mưa, không nắng

Khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ.

Từ ngày 9-3, thời tiết tại Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ có xu hướng chuyển biến khi sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, tuy nhiên, đêm vẫn có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ sẽ tăng nhanh trở lại, thời tiết chuyển từ rét cả ngày sang chỉ còn rét về đêm và sáng.

Trong khi đó, Đông Bắc bộ từ đêm 8 đến 13-3 tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng, độ ẩm tăng cao, tình trạng nồm ẩm quay trở lại. Không khí lạnh sẽ suy yếu dần từ ngày 10-3, khiến khu vực này chỉ còn rét về đêm và sáng.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác trong các ngày 8 đến 10-3, sau đó giảm dần, chỉ còn mưa vài nơi. Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có những ngày nắng, kèm theo mưa rào và dông trái mùa vào chiều tối và đêm.

Các dòng gió đang tác động tới thời tiết Nam bộ ngày 7-3. Nguồn: WINDY

Trong báo cáo nhận định tình hình thời tiết cả nước tháng 3-2025, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tháng 3 năm nay không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa lệch Đông, miền Bắc có thể trải qua nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trong khi đó, Nam bộ sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, chủ yếu ở các tỉnh miền Đông, đồng thời xuất hiện cục bộ ở khu Tây Bắc của Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 10-3, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và Đông Bắc bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm. Tại Nam bộ, nắng nóng đã kéo dài trong nhiều ngày qua và dự kiến tiếp diễn suốt tháng 3, thậm chí có thể kéo dài sang tháng 4. Phải đến giữa tháng 5, mưa do gió mùa Tây Nam mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, giúp giảm bớt tình trạng oi bức.

PHÚC VĂN