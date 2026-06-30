Hạ tầng đồng bộ mở dư địa phát triển cho các khu đô thị phía Đông Nam TPHCM

Quy hoạch đô thị theo hành lang kinh tế biển cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang mở ra dư địa phát triển mới cho khu Đông Nam TPHCM. Trong bối cảnh đó, những khu đô thị được phát triển bài bản, bám sát định hướng quy hoạch và đáp ứng nhu cầu ở thực như The Light City đang dần trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Hạ tầng tạo đà cho cực tăng trưởng mới

Việc hình thành không gian phát triển mới của TPHCM sau sáp nhập đang tạo điều kiện để khu Đông Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) phát huy lợi thế về kinh tế biển, logistics và du lịch. Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực được định hướng phát triển đồng bộ theo các hành lang kinh tế biển, kết nối chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ du lịch.

Khu vực Đông Nam TPHCM định hướng phát triển đồng bộ theo trục hành lang kinh tế biển.

Song hành với quy hoạch là hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, Vành đai 4, cầu Phước An hay định hướng phát triển Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Những công trình này không chỉ nâng cao khả năng kết nối liên vùng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế và gia tăng sức hút của thị trường bất động sản khu vực.

Trong bối cảnh đó, xu hướng đầu tư cũng có nhiều thay đổi. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, dòng tiền đang ưu tiên các khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng được triển khai thực tế và khả năng hình thành cộng đồng cư dân bền vững. Đây là nền tảng để bất động sản gia tăng giá trị theo quá trình phát triển của đô thị.

The Light City đón đầu không gian phát triển đô thị mới

Nằm tại phường Phước Thắng, The Light City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị đồng bộ khác biệt với nhiều dự án thiên về nghỉ dưỡng trong khu vực. Định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển đô thị theo quy hoạch khi vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa bổ sung không gian dịch vụ, thương mại và tiện ích cho cộng đồng dân cư mới.

Dự án tọa lạc tại điểm giao giữa các trục phát triển quan trọng dọc đường 3/2 và tuyến ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận, kết nối thuận lợi với các khu chức năng của đô thị biển. Lợi thế vị trí giúp The Light City có điều kiện hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng hạ tầng và sự hình thành các trung tâm dịch vụ và du lịch trong tương lai.

The Light City là một trong những đô thị tại phường Phước Thắng có quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và tiện ích.

Bên cạnh yếu tố vị trí, dự án được phát triển với hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ hiện hữu, hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế của cư dân. Đây cũng là yếu tố giúp gia tăng khả năng khai thác và tạo giá trị bền vững cho bất động sản trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng chất lượng phát triển thay vì các đợt tăng giá ngắn hạn.

Trong tiến trình hình thành cực tăng trưởng mới của TPHCM, những dự án phát triển theo quy hoạch, gắn với hạ tầng và nhu cầu thực được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại. Với những lợi thế về vị trí, quy hoạch và định hướng phát triển, The Light City không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung đô thị chất lượng mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn tại khu vực Đông Nam TPHCM.

THI THI