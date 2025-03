Hải Phòng khởi công dự án đường Vành đai 2 trị giá hơn 7.000 tỷ đồng

Ngày 11-3, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát lệnh khởi công.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự lễ khởi công

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện có quy mô xây dựng với tổng chiều dài hơn 11km, gồm các hạng mục chính: xây dựng đoạn từ nút giao Tân Vũ - cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo - đường Bùi Viện có chiều rộng nền 37m, mặt đường 8 làn xe và dải phân cách giữa rộng 5m; xây dựng đoạn từ ĐT.353 - Hưng Đạo có chiều rộng nền 68m, mặt đường 8 làn xe hai bên, dải phân cách giữa 23m, hè đường 2 bên; xây dựng cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray có chiều dài cầu khoảng hơn 1.100m.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, đây là công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư dự án hơn 7.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện

Dự án khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị địa phương nói chung và các quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An. Dự án sẽ rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ khu vực cảng biển Hải Phòng, cảng Chùa Vẽ, cảng Đình Vũ, cảng Cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện... theo Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 và các tuyến đường tỉnh để vận chuyển hàng hóa, hành khách đi các tỉnh, thành phố. Dự án được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của TP Hải Phòng.

ĐỖ TRUNG