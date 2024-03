Hàng hóa tiêu dùng: Chợ lẻ tăng giá, siêu thị vẫn bình ổn

Người tiêu dùng chọn mua rau tại hệ thống siêu thị Co.opmart trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Cụ thể, giá sườn non heo bán ở chợ Nhật Tảo, Hòa Hưng (quận 10), có giá từ 145.000-165.000 đồng/kg, cao hơn thời điểm cuối tháng 2 từ 5.000-7.000 đồng/kg; cà chua từ 14.000 - 18.000 đồng/kg, khổ qua từ 17.000-23.000 đồng/kg, tăng giá khoảng 2.000 đồng/kg… Tương tự, giá rau tươi ở khu vực đường Tân Sơn (quận Gò Vấp) cũng tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg...

Theo các tiểu thương, do thời tiết khá nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng giải nhiệt tăng cao, cộng với giá hàng ở chợ đầu mối cũng tăng đáng kể nên người bán lẻ phải điều chỉnh giá. “Hồi giữa tháng 2, giá khổ qua tại chợ đầu mối khoảng 5.000 đồng/kg, nhưng giữa tháng 3 này đã tăng gấp 3 lần, lên 15.000 đồng/kg. Do vậy, giá bán tại chợ lẻ cũng tăng theo”, một tiểu thương cho biết. Tuy nhiên, đại diện ban quản lý một số chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM cho biết, về cơ bản, phần lớn mặt hàng vẫn giữ giá ổn định so với tháng trước, riêng một số mặt hàng như khổ qua, cải ngọt, bí đao... về ít nên giá tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg. Với mặt hàng thịt heo, giá tăng từ 2.000-7.000 đồng/kg so với hồi giữa tháng 2.

Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, GO!, BigC, MM Mega Market, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thịt, cá, trứng, sữa, dầu ăn, gạo… đang có mức giá tốt, nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hỗ trợ người dân mua sắm. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông tin, sở thường xuyên phối hợp cùng lực lượng liên ngành quản lý thị trường giám sát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa cũng như tình trạng niêm yết giá bán tại các siêu thị, chợ truyền thống. Việc tăng giá tại các chợ lẻ là có, nhưng tiểu thương điều chỉnh linh hoạt trong ngày; còn hệ thống siêu thị luôn giữ mức giá ổn định, điều chỉnh giá có lộ trình...

THI HỒNG