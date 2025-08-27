Hàng loạt màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Chiều 27-8, trước giờ diễn ra cuộc sơ duyệt diễu binh, diễu hành của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) tại Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội đã thông tin về triển khai lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng trọng điểm để phục vụ nhân dân.

Các màn hình LED sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử…, giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau.

Hệ thống màn hình LED cỡ lớn đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội sẵn sàng phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ tạo thuận tiện cho nhân dân tiếp cận, mà còn góp phần giảm áp lực tập trung tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày lễ lớn.

﻿Nhân dân, du khách quét QR trên để tra cứu vị trí các màn hình LED

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội phát hành mã QR tra cứu vị trí màn hình LED để nhân dân, du khách chủ động lựa chọn điểm theo dõi phù hợp; đồng thời khuyến nghị mọi người không chen lấn, xô đẩy, không dừng đỗ phương tiện tùy tiện gây cản trở giao thông, cùng nhau xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, an toàn và thân thiện trong ngày hội lớn của dân tộc.

Danh sách một số địa điểm ở Hà Nội có màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh:

1- Ngã ba phố Núi Trúc - Kim Mã

2- Khu vực trước cửa UBND phường Ngọc Hà trên đường Liễu Giai (trụ sở UBND quận Ba Đình trước đây)

3- Cung thể thao Quần ngựa (ngã ba phố Văn Cao - Quần ngựa)

4- Số 61 phố Trần Phú

5- Ngã tư Nguyễn Thái Học- Lê Duẩn

6- Vườn hoa Hàng Bông – Tràng Thi

7- Ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng

8- Quảng trường Cách mạng Tháng tám (trước cửa Nhà hát lớn)

9- Cổng công viên Thống nhất (phố Trần Nhân Tông)

10- Công viên Hòa Bình (đường Phạm Văn Đồng)

KHÁNH NGUYỄN