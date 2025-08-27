Đoàn báo chí quốc tế tham dự sự kiện A80 sẽ tham quan nhiều danh thắng của Việt Nam

Ngày 27-8, Bộ Ngoại giao cho biết, đoàn phóng viên thuộc các hãng thông tấn, báo chí quốc tế lớn, uy tín sẽ đến Việt Nam đưa tin về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 27-8 đến hết ngày 3-9.

Trung tâm báo chí phục vụ sự kiện A80 đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của 1.500 phóng viên trong nước và quốc tế vừa được khai trương.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm. Cụ thể:

Sáng 28-8, đoàn dự lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Ngày 30-8, đoàn tham dự lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và có buổi gặp gỡ với đại diện Bộ Ngoại giao.

Sáng 1-9, đoàn dự lễ công bố đặc xá tại một trại giam gần Hà Nội.

Sáng 2-9, đoàn dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Trong dịp này, đoàn báo chí quốc tế cũng sẽ tham quan một số điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như làng gốm cổ Bát Tràng, trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội bằng xe buýt hai tầng Hop-On Hop-Off và Ninh Bình.

BÍCH QUYÊN