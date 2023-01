Hàng nội làm chủ thị trường bánh kẹo Tết 2023

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bánh kẹo trong nước đã tận dụng lợi thế am hiểu thị trường để tung ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng Việt.

Hàng Việt chiếm ưu thế trong kênh bán lẻ

Thị trường hàng hóa phục vụ tết đang bước vào mùa mua sắm cao điểm và thời điểm này, kẹo, bánh, mứt là những sản phẩm hút hàng nhất. Đáng chú ý, những sản phẩm bánh, kẹo của các thương hiệu “made in Vietnam” hiện chiếm ưu thế trên quầy kệ các kênh bán lẻ và được người tiêu dùng ưu tiên trong giỏ hàng.

Ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị trên địa bàn TPHCM như Co.opXtra Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Co.opmart Văn Thánh (quận Bình Thạnh), Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (quận 7)… cho thấy, thị trường bánh kẹo tết năm nay rất đa dạng với nhiều chủng loại, hình thức sản phẩm cũng được nhà sản xuất chú ý cải tiến ngày càng bắt mắt, thu hút hơn. Cùng một loại sản phẩm, nhưng được sản xuất đa dạng mẫu mã như hộp giấy, hộp thiếc với nhiều kích cỡ, hương vị khác nhau để người tiêu dùng dễ lựa chọn. Các kênh bán lẻ này đều ưu tiên quầy kệ cho hàng sản xuất của thương hiệu trong nước như Bibica, Kinh Đô, Hữu Nghị, Xuân Hồng…

Đến thời điểm này, giá vẫn giữ ổn định và chỉ tăng nhẹ khoảng 10% do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Cụ thể các loại bánh quy có giá phổ biến 60.000-300.000 đồng/hộp tùy chất lượng, mẫu mã, bao bì (hộp giấy hoặc hộp thiếc), các loại kẹo 50.000-200.000 đồng/hộp, các loại mứt tết, hạt, trái cây sấy khô có giá phổ biến 40.000-170.000 đồng/hộp, gói tùy trọng lượng, bao bì... Ngoài ra, các sản phẩm như hạt dưa, hạnh nhân, mắc ca, hạt điều, hạt sen sấy, hạt dẻ... có giá 80.000-240.800 đồng/hộp trọng lượng 150-500g.

Bánh kẹo nội được người tiêu dùng ưu tiên

Cầm trên tay hộp bánh của một thương hiệu sản xuất trong nước, chị Lê Thị Phượng (quận 1, TPHCM) cho biết, theo quan sát của tôi, thị trường bánh, mứt, kẹo tết năm nay khá đa dạng và phong phú, nhiều chủng loại. Sản phẩm có xuất xứ khác nhau, tuy nhiên, sản phẩm trong nước có phần nhiều hơn và giá cả cũng “mềm” hơn sản phẩm nước ngoài.

Còn theo chị Nguyễn Trang Anh (quận Tân Phú, TPHCM), sau khi dạo một vòng quanh các hệ thống siêu thị, chị đã chọn mua được một số bánh kẹo, mứt tết của nhà sản xuất trong nước để dùng dịp tết. Theo chị, cùng 1 thương hiệu bánh, 1 chủng loại nhưng doanh nghiệp trong nước giờ đây rất sáng tạo khi sản xuất nhiều mẫu mã khác nhau như hộp giấy, hộp nhôm với kích cỡ và hương vị đa dạng. Từ đó, giúp chị dễ dàng chọn mua phù hợp mục đích sử dụng của các thành viên trong gia đình. Bánh kẹo tết được sản xuất trong nước có mẫu mã bắt mắt không kém hàng ngoại, giá cả lại hợp lý và chất lượng đảm bảo nên ưu tiên đầu tiên của chị khi mua sắm tết là chọn hàng nội.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm bánh kẹo, mứt tết tăng cao trong dịp cao điểm cuối năm, các nhà bán lẻ đã tăng 50% sản lượng cung ứng so với ngày thường và tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Đồng thời, các doanh nghiệp có kế hoạch tăng cường tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa lên 5-10 lần so với tháng kinh doanh thông thường. Nhiều nhà bán lẻ còn phối hợp nhà cung cấp triển khai khuyến mãi cho các sản phẩm này nhằm kích cầu mua sắm. Điển hình như Saigon Co.op đã giảm giá sâu cho hơn 12.000 sản phẩm tết.

Theo ghi nhận của Saigon Co.op, những ngày qua, sức mua của hệ thống tăng gấp đôi so với ngày thường, có những siêu thị tăng gấp 3 hoặc cao hơn. Khách hàng chủ yếu chọn lựa những sản phẩm tết như bánh mứt, giỏ quà tết… Nhà bán lẻ này dự báo trong các ngày tới sức mua sẽ tiếp tục tăng cao.