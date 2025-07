Nhiều đơn vị thuộc Saigon Co.op được tuyên dương

Ngày 7-7, Công an TPHCM đã tổ chức trao giấy khen cho 5 tập thể và 17 cá nhân thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Các tập thể được tuyên dương gồm: Văn phòng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM, Phòng Hành chánh quản trị và bảo vệ, Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Củ Chi (Co.opmart Củ Chi), Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Phú Lâm (Co. opmart Phú Lâm), Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Xa lộ (Co.opmart Xa lộ Hà Nội).

Đáng chú ý, Saigon Co.op được công nhận là doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” 2024 - danh hiệu ghi nhận quá trình nỗ lực xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật, đồng thời duy trì phối hợp hiệu quả với lực lượng công an tại địa phương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện vai trò gương mẫu, kỷ cương và trách nhiệm xã hội của một hợp tác xã kiểu mẫu trong thời kỳ mới.

KHÁNH LY