Hiện thực hóa những mục tiêu đầy khát vọng

Chúng ta đang đứng trước đòi hỏi của việc hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ với khát vọng lớn và áp lực cũng rất lớn. Làm thế nào để hiện thực hóa những mục tiêu, vấn đề đặt ra phần lớn ở khả năng tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành và công tác cán bộ.

TPHCM vươn mình với tâm thế mới, cơ chế mới và sự chỉ đạo điều hành phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Hiện nay, mọi công việc đang đòi hỏi phải chạy ở tốc độ nhanh và hiệu quả trong khi bộ máy phải ngày càng tinh gọn. Trong mô hình chính quyền ba cấp, cấp tỉnh là cấp tổ chức thực hiện, điều phối nguồn lực, xử lý vấn đề liên ngành, liên địa bàn. Cấp tỉnh không phải là “nấc trung chuyển” hành chính mà phải thực hiện tốt việc cụ thể hóa chủ trương, hướng dẫn thực hiện thống nhất, tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ cấp xã hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi chính sách, phục vụ dân, xử lý, giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Khi cải cách, cấp xã phải thực hiện ít nhất 938 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền từ cấp trên xuống.

Cấp xã không chỉ thực hiện quản lý hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp như trước mà đảm nhận khối lượng lớn nhiệm vụ quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công, giải quyết những vấn đề từ đất đai, xây dựng đến an sinh xã hội, gắn kết cộng đồng... Trong thực tế, có rất nhiều điều cấp xã cần được sự thấu hiểu, sẻ chia và tháo gỡ nhanh những vướng mắc.

Tại cuộc đối thoại với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (ngày 28-7 vừa qua), mặc dù không có thời gian cũng như không có nhiều ý kiến nhưng nhiều người rất vui vì cách làm này và tin rằng lãnh đạo cấp trên sẽ tăng cường lắng nghe, đối thoại với cơ sở, với doanh nghiệp, người dân nhiều hơn. Qua đối thoại, các cấp lãnh đạo sẽ nhận được những phản ánh từ thực tiễn, những đề xuất và kể cả lời giải cho những bài toán khó.

Khi triển khai tổ chức thực hiện, trong chỉ đạo cần có sự tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chung chung. Cần thiết có chỉ đạo điểm, có phát hiện mô hình, điển hình, kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đây là cách làm không mới nhưng có hiệu quả qua nhiều thời kỳ. Ở TPHCM, nơi có số đơn vị cấp xã nhiều nhất cả nước, cần có chỉ đạo điểm theo vùng, lĩnh vực để có thể nắm chắc vấn đề và xử lý nhanh những phát sinh.

Trong tổ chức thực hiện, công tác cán bộ là quan trọng, đòi hỏi phải đánh giá cán bộ, bố trí cán bộ sao cho đúng. Đánh giá và bố trí đúng cán bộ phải dựa trên hiệu quả công việc, yêu cầu công việc và khả năng đáp ứng của cán bộ. Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác này. Hướng tới, thành phố sẽ áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) theo hướng công khai, minh bạch để đo lường tiến độ và chất lượng giải quyết công việc.

Tuy nhiên, việc làm này cần được xem xét một cách nhuần nhuyễn khi tình hình thực tế mỗi nơi có những thuận lợi và khó khăn khác nhau, sự đồng bộ của các khâu trong quá trình triển khai cũng chưa như mong muốn…

Việc người đứng đầu hiểu rõ phẩm chất, năng lực cán bộ để giao việc đúng sở trường, thế mạnh và tạo điều kiện cho cấp dưới thực hiện nhiệm vụ là niềm hạnh phúc đối với cán bộ, công chức, viên chức. Một khi người lãnh đạo gần gũi, đánh giá đúng, tạo niềm tin thì cán bộ sẽ làm hết sức mình.

Cuộc cải cách tổ chức, bộ máy lần này đụng chạm đến con người, đến nhiều cán bộ nên cần có sự lắng nghe nhiều chiều để sắp xếp phù hợp, vì lợi ích chung, làm sao để những trường hợp thiệt thòi khi thực hiện điều động, tinh giản sẵn sàng chấp nhận và cảm thấy ấm lòng.

Trong chỉ đạo cũng đòi hỏi có sự điều phối linh hoạt, trong đó có điều phối nguồn vốn đầu tư công. Bởi vì, trong thực tế có những đơn vị vì lý do khách quan không thể giải ngân được vốn đầu tư công cho dự án, trong khi có những đơn vị mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng thiếu vốn. Sự “ra tay” tháo gỡ khó khăn cho cấp dưới của lãnh đạo có ý nghĩa giúp cải thiện nhanh tình hình, nhất là khi bản thân cấp dưới không cố tình dây dưa. Họ bị chậm vì đơn vị khác, khâu khác và vì không có thẩm quyền xử lý…

Hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và người dân của “thành phố đầu tàu” chung sức, đồng lòng đưa thành phố tiến nhanh về phía trước với quyết tâm cao và vận hành bộ máy thông suốt.

TPHCM nơi hội tụ tinh hoa năng động sáng tạo nhất định sẽ vươn mình với tâm thế mới, cơ chế mới và sự chỉ đạo điều hành phù hợp với yêu cầu tăng tốc phát triển trong kỷ nguyên mới.

PHẠM PHƯƠNG THẢO