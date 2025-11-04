Hầu tòa vì đem nhà thuê đi bán

Từ khoảng tháng 9-2021 đến tháng 1-2022, Trần Thị Hồng dùng sổ đỏ giả của căn nhà thuê đem bán và rao bán luôn cả mảnh đất được ủy quyền, thu lợi bất chính khoảng 10,7 tỷ đồng.

Ngày 4-11, TAND TPHCM cơ sở 2 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Hồng (sinh năm 1990, quê Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quang cảnh phiên tòa ngày 4-11 tại TAND TPHCM cơ sở 2

Năm 2020, Hồng thuê căn nhà tại phường Phú Lợi (TPHCM) với giá thuê là 10 triệu đồng/tháng và sinh sống tại đây.

Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử

Biết ông H.V.Đ. có nhu cầu mua nhà, Hồng đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn nhà trên để chuyển nhượng và chiếm đoạt tiền của ông Đ. 5 tỷ đồng.

Đến khoảng cuối năm 2021, khi biết ông Đ.V.D. muốn vay vốn ngân hàng, Hồng nói có thể giúp ông D. làm các thủ tục để vay tiền của ngân hàng. Hồng dùng thủ đoạn gian dối để ông Đ.V.D. ký Hợp đồng ủy quyền toàn phần thửa đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) cho mình. Hồng hứa hẹn với ông D. là ủy quyền để làm hồ sơ thế chấp vay tiền ngân hàng; nhưng thực tế Hồng chuyển nhượng thửa đất trên cho bà N.T.H. để chiếm đoạt số tiền khoảng 5,7 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà Hồng chiếm đoạt của ông Đ. và bà H. khoảng 10,7 tỷ đồng. Hồng dùng tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng mức án 17 năm tù

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

TÂM TRANG