Hàng trăm người dự phiên tòa giả định về chống IUU tại Gia Lai

Chiều 28-11, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Tòa án Nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh này và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên tòa giả định thu hút hơn 100 người dân, ngư dân, 150 đoàn viên, thanh niên cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tham dự.

Phiên tòa giả định có sự tham gia của đông đảo ngư dân, người dân, giới trẻ

Phiên tòa mô phỏng vụ án, Trần Văn Khánh (chủ tàu) và Dương Minh Hiền (thuyền trưởng) tổ chức đưa 6 ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép để thu lợi cao. Để tránh bị phát hiện, Khánh chỉ đạo Hiền xóa số hiệu tàu và tháo thiết bị giám sát hành trình. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác IUU và xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

Hai bị cáo nhập vai tại phiên tòa giả định

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm. HĐXX xác định Khánh giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động, hưởng 60% lợi nhuận nên phải chịu trách nhiệm chính. Hiền là người trực tiếp đưa tàu qua vùng biển nước ngoài, tích cực thực hiện chỉ đạo.

Kết thúc xét xử, HĐXX TAND khu vực 1 tuyên phạt Trần Văn Khánh tổng cộng 10 năm tù cho hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”; bị cáo Dương Minh Hiền bị phạt tổng cộng 8 năm tù.

Lực lượng biên phòng phát thông báo, tờ rơi tuyên truyền chống IUU tại sự kiện

Phiên tòa giả định được đánh giá là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giúp ngư dân nhận diện rõ hành vi vi phạm và chế tài liên quan đến khai thác IUU, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Dịp này, Báo Công lý trao 20 suất quà cho ngư dân khó khăn; Bộ đội Biên phòng tỉnh phát tờ rơi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật về biên giới và khai thác hải sản.

NGỌC OAI