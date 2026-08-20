Tăng kết nối giao thông giữa TP Đồng Nai với TPHCM

Thời gian qua, các dự án hạ tầng giao thông kết nối TP Đồng Nai - TPHCM được hai địa phương tập trung đầu tư. Nhiều dự án đã được khởi công, sắp về đích sớm, hình thành thêm mạch máu giao thông, tăng cường mối liên kết về kinh tế - xã hội giữa hai thành phố.

Trong số các dự án hạ tầng giao thông hiện đại kết nối trực tiếp giữa TPHCM và TP Đồng Nai, đáng lưu ý là dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai. Ngày 13-5-2026, UBND TP Đồng Nai đã có quyết định giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và giao Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng theo dõi tiến độ thực hiện. Đến nay, UBND các phường có tuyến đường đi qua đã thông báo thu hồi đất phục vụ thi công dự án, trong đó phường Biên Hòa đang triển khai các thủ tục thu hồi hơn 1,5ha, hiệu lực trong 12 tháng để có mặt bằng, sớm khởi công dự án.

Trước đó, các công trình xây dựng cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2 (đều được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) kết nối trực tiếp hai địa phương cũng được ưu tiên đầu tư và hoàn thiện hồ sơ động thổ công trình. Đối với cầu Cát Lái, HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 11-6-2026 đã đồng ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ hơn 20.600 tỷ đồng lên hơn 24.000 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 2.900 tỷ đồng lên hơn 4.400 tỷ đồng và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Long Hưng từ hơn 12.400 tỷ đồng lên hơn 12.700 tỷ đồng. Việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhằm cập nhật phương án kiến trúc được lựa chọn và bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông TPHCM.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út, các công trình giao thông kết nối với TPHCM đang được địa phương đôn đốc thực hiện khẩn trương, trong đó các công trình cầu Cát Lái, Long Hưng và dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành có vai trò quan trọng. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các đơn vị phối hợp với liên danh nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng theo kế hoạch đề ra.

LÊ XUÂN