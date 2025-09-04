Herbalife Việt Nam thông báo

Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng và các bên có liên quan đã luôn tin tưởng và ủng hộ Herbalife, một trong những công ty hàng đầu trên toàn cầu về sức khỏe và thể chất. Tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối chính thức và duy nhất thông qua những Thành Viên Độc Lập (Thành viên) đến tay khách hàng. Mọi kênh bán hàng khác đều không được phép và hàng hóa bán trên các kênh này đều không đảm bảo xuất xứ và chất lượng.

Khi mua sản phẩm Herbalife qua Thành viên, khách hàng không chỉ được đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng mà còn có sự đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ từ Thành viên để có được kết quả sử dụng sản phẩm tối ưu.

Khi mua sản phẩm, Quý khách hàng nên yêu cầu người bán xuất trình thẻ Thành viên, kiểm tra nội dung thông tin, hạn sử dụng và sự nguyên vẹn của bao bì sản phẩm cũng như hóa đơn bán hàng từ Herbalife Việt Nam (Công ty) để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua các kênh thông tin chính thức.

Thông tin liên hệ Herbalife Việt Nam Tổng đài: (84 28) 3827 9292 hoặc (84 28) 3827 9191 Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ sáu: 8:30 – 17:30; Thứ bảy: 8:30 – 12:00 trưa Email: dichvuthanhvien@herbalife.com Herbalife Việt Nam chỉ có 06 (sáu) trang thông tin trực truyến như sau: Trang thông tin chính thức Dành cho công chúng: Herbalife.com/vi-vn Dành cho Thành viên: vn.MyHerbalife.com Kênh mạng xã hội chính thức Facebook: facebook.com/herbalifevietnam Instagram: instagram.com/herbalifevietnam YouTube: youtube.com/@herbalifevietnamofficial TikTok: tiktok.com/@herbalifevn

Herbalife Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được giới thiệu trên bất kỳ trang mạng nào khác với các kênh nêu trên, thậm chí là các trang mạng chứa cụm từ “Thành Viên Độc Lập Herbalife” và/hoặc có địa chỉ chính thức của công ty chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu các siêu thị, các đơn vị bán hàng sỉ và lẻ truyền thống, các trang bán hàng trực tuyến và các tài khoản mạng xã hội không quảng cáo và bán các sản phẩm của Herbalife dưới mọi hình thức.

Vào tháng 8 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục được Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam công nhận là thương hiệu danh tiếng thuộc Top 10 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam & Doanh Nghiệp Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo năm 2025. Giải thưởng uy tín này vinh danh các doanh nghiệp có bề dày thành tích phát triển, chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và được người tiêu dùng tín nhiệm. Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi vinh dự và tự hào tiếp tục được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao Chứng nhận Top 10 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam & Doanh Nghiệp Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo năm 2025. Sự công nhận này một lần nữa khẳng định sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, công chúng và các bên liên quan đối với những nỗ lực và đóng góp của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.

NHƯ AN