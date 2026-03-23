Herbalife Việt Nam tiếp sức Đội tuyển Bóng đá Quốc gia chuẩn bị mùa giải 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tại buổi tập huấn chung của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam và Đội tuyển Quốc gia U23 Nam tại Hà Nội.

Herbalife chúc đội tuyển Việt Nam luôn đạt thành tích ấn tượng 2026 tiếp tục là nhà vô địch

Tại buổi gặp gỡ vào ngày 21-3, các đại diện của Herbalife Việt Nam đã trò chuyện, tặng hoa cho các tuyển thủ, và chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tuyển. Bên cạnh đó, trong buổi tập, các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nguồn gốc khoa học của Herbalife, bao gồm Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương Sô Cô La, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Herbalife 24 Hydrate – Hương Cam, Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 và Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2 đã được cung cấp để hỗ trợ các cầu thủ trong quá trình tập luyện.

Các Cầu Thủ Việt Nam trong vòng tay của người hâm mộ

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “chúng tôi tin rằng những nội dung thi đấu xuất sắc của các cầu thủ sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng thực hành lối sống năng động, thông qua việc tập luyện thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng, phù hợp với cam kết của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.

