HIFF ngày 11-4: Chặng đua nước rút

Tại khách sạn La Vela SG (280 Nam Kỳ khởi nghĩa, quận 3), từ 8 giờ đến 18 giờ sẽ diễn ra buổi thuyết trình công khai dự án Vườn ươm kịch bản (VietScript Lab).

Sau gần 1 tuần diễn ra, đây là cơ hội để các nhà làm phim trẻ thuyết trình kịch bản của mình trước những nhà làm phim uy tín của điện ảnh Việt.

Các ứng viên tham gia Vườn ươm kịch bản sẽ có buổi thuyết trình chính thức trong ngày 11-4. Ảnh: HIFF

Vườn ươm kịch bản được khai sinh lần đầu tại HIFF với sự dẫn dắt của các nhà làm phim tên tuổi cũng nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt thành của các biên kịch trẻ.

Với triết lý hướng tới việc phát triển nguồn nhân lực viết kịch bản - yếu tố mấu chốt dẫn tới thành công của các bộ phim và nền điện ảnh nói chung, VietScript Lab chỉ dành cho các bộ phim nói tiếng Việt và được sản xuất tại Việt Nam.

Nhà làm phim quốc tế vẫn có thể tham dự nhưng bộ phim sẽ phải được sản xuất tại Việt Nam. Đây cũng là một chiến lược hướng tới việc phát triển các dự án hợp tác sản xuất quốc tế, đưa TPHCM trở thành một điểm đến mới về sản xuất và quay phim.

Các dự án tham gia Chợ Dự án (Project Market) cũng sẽ có các buổi thuyết trình từ 9 giờ đến 18 giờ tại khách sạn New World.

Chợ dự án HIFF kế thừa truyền thống của Autumn Meeting (Gặp gỡ mùa thu) với sự dẫn dắt của NSX Trần Thị Bích Ngọc. Chương trình thu hút sự quan tâm của 56 dự án của các quốc gia trên thế giới gửi về để lựa chọn ra 10 dự án (bao gồm 5 dự án Phim Nghệ thuật và 5 dự án Phim Giải trí) tham gia vòng đào tạo hướng dẫn và trình bày trước các quỹ đầu tư và các studio.

Các dự án cũng sẽ có buổi thuyết trình quyết định trong ngày. Ảnh: HIFF

Đặc biệt, cuộc thi có cả dự án được gửi bởi đạo diễn của bộ phim đã tạo hiệu ứng “đốt cháy phòng vé” năm 2023 - Bỗng dưng trúng số (Hàn Quốc). Chợ dự án HIFF năm nay được sự hỗ trợ của Cơ quan điện ảnh Pháp (CNC).

Sau ngày thuyết trình hôm nay, hai hạng mục này sẽ tổ chức trao giải trong ngày 12-4.

* Lúc 18 giờ tại BHD Star Thảo Điền sẽ diễn ra buổi ra mắt bộ phim Đóa hoa mong manh (đạo diễn Mai Thu Huyền). Đây là phim Việt Nam duy nhất được ra mắt trong khuôn khổ HIFF 2024.

Đóa hoa mong manh là bộ phim tâm lý xã hội âm nhạc khắc họa cuộc sống của những người Việt thành công tại Mỹ, với bối cảnh hoàn toàn được quay tại Mỹ. Trước đó, phim cũng đã ra mắt tại Mỹ từ cuối tháng 3 và ra mắt tại Hà Nội tối 9-4.

Sau Hà Nội, đoàn phim Đóa hoa mong manh sẽ chính thức ra mắt tại TPHCM tối 11-4. Ảnh: ĐPCC

Trong ngày hôm nay, hoạt động chiếu phim và giao lưu với các đoàn phim tranh giải cũng như tham gia hạng mục phim gala tiếp tục diễn ra sôi nổi: Ròm (15 giờ 30, BHD Star Thảo Điền), Waiting For The Light To Change, Carefree Days (15 giờ 30 và 19 giờ 30, CGV Lý Chính Thắng), Love is Gun (19 giờ 30, CGV Pearl Plaza), Dreaming & Dying (19 giờ, CGV Thảo Điền Pearl)...

Tại Công viên điện ảnh, sẽ có buổi giao lưu cùng đoàn làm phim Quỷ cẩu với sự tham gia của đạo diễn, NSX Võ Thanh Hòa, NSX Mai Bảo Ngọc, đạo diễn Lưu Thành Luân...

VĂN TUẤN