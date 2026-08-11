Điện ảnh Việt “mở cửa” cho nhà sáng tạo nội dung

Nếu vài năm trước, việc các nhà sáng tạo nội dung số có tầm ảnh hưởng (KOL) xuất hiện trong phim thường gây tranh luận vì yếu tố "câu khách", thì nay đóng góp của họ được đánh giá công bằng hơn. Họ đang trở thành nguồn nhân lực mới cho ngành, góp phần mở rộng hệ sinh thái điện ảnh Việt.

Không chỉ “câu khách”

Giỏi Lee (tên thật Lý Hùng Giỏi), Tủn Cùi Bắp (Nguyễn Chí Nguyện) và Tường Hồng Phú (Lê Anh Phú) là 3 KOL sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (đạo diễn Huỳnh Lập).

Bộ ba TikToker tham gia trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (Ảnh: ĐPCC)

Trên TikTok, kênh Tủn Cùi Bắp hiện có 8 triệu người theo dõi, trong khi đó kênh Giỏi Lee và Tường Hồng Phú lần lượt sở hữu 1,4 và 1,8 triệu người theo dõi. Theo đạo diễn, việc xuất hiện của 3 cá nhân này được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim trẻ trung hơn. Cả ba đảm nhận mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển tâm lý nhân vật chính. Dù vậy, 3 KOL bắt buộc phải hoàn thành tốt quá trình casting (tuyển diễn viên) bằng chính thực lực của mình.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều KOL tham gia điện ảnh như: Lê Tuấn Khang trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng; Đào Lê Phương Hoa, Huy NL, Phạm Vinh trong Mưa đỏ; Hoàng Kim Ngọc trong Đèn âm hồn và Nhà Ma xó; Thư Đan, Hoàng Anh Panda trong Cục vàng của ngoại…

Phần lớn trong số họ đảm nhận vai phụ hoặc cameo (vai diễn khách mời), song cũng đã có một số gương mặt từng bước khẳng định năng lực diễn xuất. Như trường hợp Tín Nguyễn, sau lần bén duyên với Lật mặt 7: Một điều ước, sự duyên dáng và tinh thần lăn xả giúp cô liên tiếp góp mặt trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu, Phá đám: Sinh nhật mẹ và gần đây là vai chính trong Ma xó.

Thực tế, không phủ nhận giá trị đầu tiên mà các KOL mang đến là lợi thế truyền thông. Với cộng đồng người theo dõi sẵn có, họ giúp bộ phim được nhận diện sớm, mở rộng tệp khán giả trẻ và tạo hiệu ứng thảo luận tự nhiên - nguồn lực mà trước đây các nhà sản xuất phải đầu tư đáng kể cho quảng bá phim. Tuy nhiên, lợi thế truyền thông không phải yếu tố quyết định. Đạo diễn Khương Ngọc cho biết: “Dù là KOL thì tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn vẫn phải là phù hợp với vai diễn. Nổi tiếng cỡ nào mà diễn không đạt cũng sẽ khó được lựa chọn.”

Từ hiệu ứng đến đường dài

Trong bối cảnh phim Việt đang gia tăng về số lượng, các nhà sáng tạo nội dung trở thành nguồn casting tiềm năng nhờ lợi thế: quen làm việc trước ống kính, có khả năng biểu cảm, phản ứng nhanh và chịu được áp lực công việc. Đạo diễn Hà Vũ, người từng mời nhiều KOL đóng chính trong Song hỷ lâm nguy, cho rằng, nghề YouTuber hay TikToker có nhiều điểm gần với điện ảnh. Nếu thực sự yêu thích, nghiêm túc học nghề, các bạn sẽ làm được phim hay.

“Tôi nghĩ, các bạn KOL tham gia những dự án điện ảnh đã rất có trách nhiệm hoàn thiện bản thân, để trong mắt khán giả, họ không chỉ là người nổi tiếng đi đóng phim mà là những nhà sáng tạo nội dung làm nghệ thuật đúng nghĩa”, diễn viên - đạo diễn Huỳnh Lập chia sẻ.

Tuy nhiên, làm video triệu lượt xem và diễn xuất điện ảnh là hai công việc hoàn toàn khác nhau. Theo Tủn Cùi Bắp, video tự sản xuất có thể tự quay, diễn theo ý của bản thân. Nhưng khi lên đoàn phim, mọi thứ hoàn toàn khác, thậm chí một phân đoạn phải diễn đi diễn lại nhiều góc máy khác nhau.

Giỏi Lee thừa nhận, quá trình diễn xuất phải đảm bảo theo đúng ý của đạo diễn, ngay cả những sáng tạo cá nhân cũng phải được đạo diễn chấp thuận. Với Tín Nguyễn, quá trình học nghề phải khắt khe hơn. Sau mỗi bộ phim, cô đều xem lại để nhận ra khuyết điểm của bản thân. Khi tham gia Ma xó, nữ KOL này dành rất nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, tập luyện cùng huấn luyện viên diễn xuất, trao đổi với đạo diễn, nhà sản xuất, thay đổi ngoại hình và thậm chí tham gia lớp học về thai sản để hiểu tâm lý của một phụ nữ mang thai.

Thực tế cho thấy, khán giả ngày nay không còn dễ bị thuyết phục chỉ bởi sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Dù là vai nhỏ, nhưng nếu diễn xuất thiếu thuyết phục vẫn khiến khán giả phản ứng, làm ảnh hưởng đến bộ phim. Ngược lại, nếu thể hiện tốt, các nhà sáng tạo nội dung hoàn toàn có thể được nhìn nhận như những diễn viên thực thụ, góp phần bổ sung nguồn nhân lực mới, giúp điện ảnh Việt kết nối đông đảo khán giả trong kỷ nguyên số.

VĂN TUẤN