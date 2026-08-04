Tạo thêm không gian phát triển công nghiệp văn hóa

Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30-7 kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác định: phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) thành một động lực tăng trưởng mới, đồng thời giao hoàn thiện dự án Luật Phát triển CNVH để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đây là bước đi cần thiết khi CNVH Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng giá trị kinh tế tạo ra chưa tương xứng. Việt Nam đã có các luật về điện ảnh, di sản văn hóa, sở hữu trí tuệ, quảng cáo, xuất bản..., song mỗi lĩnh vực vẫn được điều chỉnh theo những quy định riêng.

Trong khi đó, để CNVH phát triển, các khâu từ sáng tạo, bảo vệ bản quyền, đầu tư, sản xuất đến phân phối và đưa sản phẩm ra thị trường cần được kết nối. Bài toán đặt ra là làm thế nào để một ý tưởng, một sản phẩm văn hóa có thể trở thành tài sản, tạo doanh thu và tiếp tục được đầu tư để phát triển.

Góp ý dự thảo Luật Phát triển CNVH, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đề nghị mở rộng khái niệm “doanh nghiệp CNVH”, tạo điều kiện để nhiều thành phần xã hội cùng tham gia. Chuỗi giá trị cũng cần được làm rõ từ sáng tạo, bản quyền đến đầu tư, sản xuất và phân phối, phát hành.

Một vấn đề khác là tài sản trí tuệ. Nguồn dữ liệu gốc về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật Việt Nam cần được số hóa, đồng thời có cơ chế để doanh nghiệp tham gia tạo lập, khai thác và phát triển thành tài sản trí tuệ. Khi đó, số hóa văn hóa không chỉ phục vụ lưu giữ mà còn có thể tạo ra sản phẩm và giá trị kinh tế mới.

Luật Phát triển CNVH được kỳ vọng tạo thêm không gian cho sáng tạo, mở rộng thị trường và giữ lại nhiều hơn giá trị từ tài sản trí tuệ Việt Nam. Khi đó, văn hóa sẽ không chỉ là nguồn lực tinh thần, mà còn có thể trở thành sản phẩm, thương hiệu, doanh thu và sức cạnh tranh của đất nước.

VĨNH XUÂN