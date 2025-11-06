Hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

Tối 6-11, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 85 hộ dân với 332 khẩu ở hai thôn Chung Tam và Đăk Song đến điểm trường và nhà dân an toàn để trú ẩn.

Xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi di dời người dân có nguy cơ bị sạt lở đất ngay trong đêm

Theo đó, vào chiều tối cùng ngày, khu vực hai thôn Chung Tam và Đăk Song xuất hiện vết nứt đất, nguy cơ sạt lở cao, buộc chính quyền phải khẩn trương vận động người dân di dời trong đêm.

Theo UBND xã Măng Ri, đến 20 giờ 30, toàn bộ các hộ dân đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm; địa phương đã cấp phát chăn, màn và nhu yếu phẩm để người dân sử dụng trong thời gian lánh nạn. Hiện đã có 2 căn nhà ở thôn Măng Rương bị tốc mái do ảnh hưởng của bão.

Xã Măng Ri di dời người dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

* Tối 6-11, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu kịp thời 3 người dân bị sập nhà. Theo đó, khoảng 19 giờ 30, gió lốc đã làm một căn nhà người dân đối diện Trại giam Long Bình, tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu bị sập.

Thời điểm này, trong nhà có 2 vợ chồng trên 60 tuổi và một cháu bé 2 tuổi. Phát hiện sự việc, các chiến sĩ đang ứng trực tại đây đã kịp thời giải cứu thành công 3 người trên. Hiện ba người đã được đưa vào khu tập thể an toàn.

Người dân xã Măng Ri di dời trong đêm

Theo ghi nhận của PV, khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực phường Sông Cầu và các vùng lân cận như Xuân Cảnh, Xuân Hải, Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk), cơ quan thường trực của Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai đóng tại phường Sông Cầu đã nhận hàng trăm cuộc gọi cầu cứu từ người dân.

Người dân bị sập nhà ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa về nơi tránh trú an toàn

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đã nắm vị trí các điểm kêu cứu và sẵn sàng ứng cứu. Hiện chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại, nhưng khu vực Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Thọ… đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề do gió bão. Cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra ngoài trong lúc gió mạnh. Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo các lực lượng túc trực, sẵn sàng cứu hộ.

HỮU PHÚC - MAI CƯỜNG