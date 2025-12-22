TPHCM: Kiểm tra, xử nghiêm vi phạm trong hoạt động nạo vét

Chiều 22-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành văn bản số 4860/UBND-DA truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về triển khai thực hiện các dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo cụ thể nhiều nội dung quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả quản lý các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

TPHCM kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vận chuyển bùn đất nạo vét. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về triển khai thực hiện các dự án nạo vét, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm theo đúng quy định tại Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20-5-2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Việc triển khai phải bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đường thủy và chỉnh trang đô thị.

Sở Xây dựng cũng được giao tham mưu, đề xuất UBND TPHCM công bố danh mục các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước đường thủy nội địa năm 2026, hoàn thành trong quý I-2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với công tác kiểm soát vật liệu, tài nguyên từ hoạt động nạo vét, UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đánh giá chất lượng vật liệu, sản phẩm tận thu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành; tổng hợp khối lượng vật liệu tận thu và tham mưu phương án cung cấp vật liệu cho các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên theo dõi, kiểm tra các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình nạo vét, thu hồi, vận chuyển chất nạo vét; phối hợp Sở Xây dựng trong các đợt kiểm tra liên ngành liên quan khối lượng, phạm vi và chất lượng thi công.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng quy định, đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình lựa chọn nhà đầu tư. UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường giám sát thi công tại địa bàn.

Đặc biệt, Công an Thành phố được đề nghị phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động nạo vét, thu hồi và vận chuyển chất nạo vét trái phép, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý các dự án nạo vét trên địa bàn TPHCM.

QUỐC HÙNG