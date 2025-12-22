Cử tri đề nghị sớm tháo gỡ vướng mắc y tế, giao thông

Chiều 22-12, Tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM số 35 do ĐB Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm tổ trưởng, đã tiếp xúc cử tri phường Bà Rịa, Tam Long và phường Long Hương.

Cử tri Đặng Minh Quang (khu phố 1, Long Toàn, phường Bà Rịa) nhận xét, sau sáp nhập tỉnh, nhiều cơ sở vật chất dôi dư chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí. Cử tri đề nghị TPHCM sớm có giải pháp sử dụng hợp lý các trụ sở, công trình công, đồng thời làm rõ lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học. Ngoài ra, thành phố sớm có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tạo điều kiện để người dân xây dựng nhà ở thuận lợi, hạn chế phải xin điều chỉnh nhiều lần.

Cử tri Đặng Minh Quang cũng băn khoăn về tình hình đời sống người dân sau sáp nhập chưa được cải thiện rõ rệt.

Nhiều cử tri phản ánh việc đi lại từ khu vực Bà Rịa ra Côn Đảo hiện gặp khó khăn. Trước đây có tuyến tàu cao tốc thuận lợi, nhưng nay người dân chủ yếu phải đi máy bay hoặc đến Sóc Trăng để đi tàu. Cử tri đề nghị TPHCM quan tâm, sớm có phương án khôi phục hoặc bổ sung tuyến vận tải phù hợp.

Cử tri phản ánh về tình trạng quá tải tại Bệnh viện Bà Rịa

Cử tri còn bức xúc trước tình trạng thủ tục chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT từ Bệnh viện Bà Rịa hoặc trung tâm y tế sang Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền còn mất nhiều thời gian. Cử tri kiến nghị liên thông BHYT để người dân đi khám thuận lợi hơn.

Tại buổi tiếp xúc, ĐB Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, trao đổi nhiều nội dung cụ thể mà cử tri phản ánh. Trong đó, đối với các cơ sở dôi dư sau sắp xếp, ĐB Trần Văn Tuấn cho biết TPHCM đã có phương án xử lý.

ĐB cũng đề nghị các phường Bà Rịa, Long Hương và Tam Long cần chủ động nắm tình hình, đi cơ sở, lắng nghe người dân để giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

