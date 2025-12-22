An Giang: Gửi tin nhắn về phòng chống khai thác IUU đến điện thoại người dân

Chiều 22-12, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang thông tin tỉnh An Giang đang thực hiện gửi tin nhắn SMS về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) qua thuê bao điện thoại di động đến người dân.

UBND tỉnh An Giang kêu gọi chủ tàu, thuyền trưởng và các cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Ảnh minh họa

Cùng với đó, ngành chức năng cũng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, những quy định về phòng, chống khai thác IUU.

UBND tỉnh An Giang kêu gọi chủ tàu, thuyền trưởng và các cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Tàu cá hoạt động khai thác thủy sản phải có đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản; nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng.

Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; tuyệt đối không khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù đến 15 năm.

Đến nay, tỉnh An Giang có 9.789 tàu cá đăng ký đã được cập nhật lên dữ liệu tàu cá quốc gia (VNFishbase). Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh tuần tra, kiểm soát trên biển, kiểm tra 138 lượt tàu cá, phát hiện 53 tàu cá có dấu hiệu vi phạm.

NAM KHÔI