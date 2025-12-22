Nhiều hoạt động gắn kết tình quân dân

Ngày 22-12, các đơn vị lực lượng vũ trang TPHCM, các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2025).

Cụ thể, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao. Theo đó, từ ngày 22 đến hết 24-12, các vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tham gia tranh tài ở 6 nội dung: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, pickleball, bóng bàn và cầu lông.

Cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tham gia chương trình

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, các hoạt động thể dục thể thao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi và thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị.

Các hoạt động cũng nhằm giúp nâng cao sức khỏe, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và sự bền bỉ cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vận động viên tranh tài ở môn bóng đá nam

Cùng ngày, Chi bộ Tàu 609, Hải đội 811, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Tiến khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến là gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đấu quyết thắng của tàu và luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ Tàu 609 trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tiến

* Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM và Trường TH Trần Khánh Dư (phường Tân Định) tổ chức chương trình “Em yêu biển đảo quê hương”.

Thông qua hình thức nói chuyện trực quan, sinh động, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố cùng các đại biểu tham dự đã đem đến cho em học sinh những câu chuyện lịch sử giàu cảm xúc về các chiến công oanh liệt và sự hy sinh to lớn của cha ông cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; tuyên truyền, bồi đắp kiến thức cho các em về truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Chương trình em yêu biển đảo quê hương

* Cùng ngày 22-12, Đồn Biên phòng Bình Châu phối hợp với Bệnh viện mắt Hà Nội - Đồng Nai tổ chức chương trình “Ánh sáng tri ân”.

Tại chương trình, gần 300 cựu chiến binh, người cao tuổi được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn theo dõi, điều trị các bệnh lý về mắt.

Dịp này, ban tổ chức chương trình cũng cấp các loại thuốc bổ, thuốc điều trị và tặng 100 mắt kính cho các bệnh nhân bị tật khúc xạ.

Y bác sĩ thăm khám mắt cho người cao tuổi tại chương trình

THU HOÀI - MẠNH THẮNG - QUANG DANH - NGUYÊN PHÚ