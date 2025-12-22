Tài xế nhanh trí lái xe đang cháy đến trụ sở cảnh sát nhờ hỗ trợ

Ngày 22-12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống hy hữu khi một tài xế xe tải nhanh trí điều khiển phương tiện đang bốc cháy chạy đến trụ sở Cảnh sát PCCC để cầu cứu.

Nhờ hành động quyết đoán của tài xế và sự ứng cứu kịp thời của lực lượng chức năng, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế.

Sự việc xảy ra vào sáng 20-12 trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Lúc này, phía sau thùng xe bốc cháy, khói lửa bùng phát dữ dội.

Clip lan truyền trên mạng xã hội

Ngay khi được người dân xung quanh hô hoán và chỉ dẫn, tài xế đã nhanh chóng điều khiển phương tiện chạy thêm khoảng 2 phút trong tình trạng lửa vẫn đang bốc cháy đến trụ sở của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TPHCM).

Tài xế nhanh trí chạy xe đến trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhờ dập lửa

Ngay khi xe dừng trước cổng trụ sở Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, chỉ huy đơn vị đã phát lệnh báo động và điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng khẩn trương chữa cháy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 khẩn trương dập tắt đám cháy trên xe tải

Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy của tài xế và hành động kịp thời của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn chỉ sau ít phút. Ngọn lửa không cháy lan đến phần cabin và khung gầm, giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại về tài sản cho chủ xe.

MẠNH THẮNG