Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn cùng sao trẻ hát mừng Tổ quốc

Tối 26-8, tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Bộ VH-TT-DL tổ chức đại nhạc hội với chủ đề “Việt Nam trong tôi”, phát vé miễn phí phục vụ nhân dân.

Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Theo ban tổ chức, danh mục ca khúc sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng để truyền tải thông điệp yêu nước, ca ngợi vẻ đẹp con người và thiên nhiên Việt Nam. Âm nhạc sẽ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, khẳng định tinh thần tự cường, khát vọng vươn lên của dân tộc.

e9c96536ce20467e1f31qfkp-17550924579451027820129-3161-2759.jpg
Sân khấu Việt Nam trong tôi sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies... Với thế mạnh về giọng hát và phong cách biểu diễn, các nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những tiết mục vừa sôi động, vừa sâu lắng, kết hợp âm hưởng hào hùng của lịch sử với giai điệu hiện đại, gần gũi giới trẻ.

Chương trình do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan. Sự kiện là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ Cách mạng tháng Tám thành công, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, đến những thành tựu hôm nay. Đồng thời, đêm nhạc cũng góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Việt Nam trong tôi không chỉ là một đại nhạc hội, mà còn là lời tri ân tới những thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay. Đây sẽ là một đêm hội âm nhạc - văn hóa giàu cảm xúc, kết nối hàng ngàn trái tim trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Vé tham dự đêm nhạc được phát hoàn toàn miễn phí. Khán giả có thể nhận vé từ ngày 20 đến 22-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi đến nhận, người dân cần mang theo căn cước công dân để xác nhận thông tin.

MAI AN

Ngày Quốc khánh 2-9 Quân AP Erik Dương Hoàng Yến Soobin Hoàng Sơn Hòa Minzy Đức Phúc Việt Nam trong tôi

