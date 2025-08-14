Khi âm nhạc tiếp lửa tình yêu Tổ quốc

Hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9, nhiều nhạc sĩ, ca sĩ đã tập trung sáng tác, dàn dựng, biểu diễn ra mắt các MV, ca khúc mới có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, tri ân những người anh hùng, liệt sĩ... góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Tự hào là người Việt Nam

Thành công rực rỡ khi thể hiện bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung), tại đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), chính là động lực lớn để ca sĩ Võ Hạ Trâm tiếp tục theo đuổi dòng nhạc thể hiện lòng yêu nước với MV Nguyện là người Việt Nam (sáng tác Đoàn Minh Quân), vừa ra mắt đầu tháng 8-2025.

MV mở đầu bằng tiếng sóng biển xen lẫn lời hát ru con à ơi thấm đẫm chất tình. Ngay sau lời ru là lời tự tình sâu lắng của nữ ca sĩ, gửi đến người nghe tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất của cha ông đất Việt ngàn năm: Đất nước tôi ngàn năm, giặc xâm lăng đã bao nhiêu lần. Là máu xương của cha ông, đã giữ cho độc lập non sông. Ngày đất nước còn bom rơi, cả đất nước Việt Nam tôi, dẫu hy sinh nguyện khoác áo lính chiến đấu không lùi...

Lời bài hát giản dị nhưng sâu lắng, khơi dậy tình yêu đất nước, yêu dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định giá trị to lớn của hòa bình, độc lập, tự do, niềm hạnh phúc toàn vẹn lãnh thổ mà toàn dân Việt Nam đang có được.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ: “Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ ngày càng hào hứng đón nhận những ca khúc truyền thống cách mạng. Hơn 20 năm theo đuổi dòng nhạc chính thống, bên cạnh những tác phẩm đã đi cùng năm tháng, tôi cũng rất muốn giới thiệu thêm những tác phẩm mới, đặc biệt hướng đến người trẻ. Chính vì vậy, tôi đã cùng nhạc sĩ Đoàn Minh Quân, một người trẻ (sinh năm 1996) đầy nhiệt huyết để cho ra đời tác phẩm Nguyện là người Việt Nam. Bên cạnh ca từ, cách thể hiện đầy mới mẻ, tác phẩm còn được phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông có đông đảo người trẻ hiện nay như TikTok, Facebook, Instagram, YouTube..., gắn với những trend (xu hướng) dễ tiếp cận giới trẻ. Tôi mong rằng Nguyện là người Việt Nam sẽ cùng những ca khúc truyền thống, cách mạng khác góp phần nhỏ bé để cổ vũ và lan tỏa mạnh mẽ hơn tình yêu Tổ quốc, gia đình, tình yêu đôi lứa, thiên nhiên, và trong đó có cả là tình yêu bản thân nữa”.

Ngợi ca hòa bình

Mới đây, ca khúc Hòa bình đẹp lắm của nhạc sĩ Trúc Đồng đã đến với khán giả cả nước thông qua giọng hát của nhóm nhạc 135 Band. Ca khúc đã tạo ấn tượng mạnh với người nghe với câu nói đầy xúc động của người cựu chiến binh Quách Minh Sơn trong đoạn mở đầu: “Tự do, hòa bình, không phải dễ, có được bây giờ, cố gắng mà giữ...”, như lời khẳng định mạnh mẽ về những gì dân tộc Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ca từ của bài hát như lời tâm tình nhắc nhở, gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay: Hòa bình đẹp lắm bạn ơi hay biết chăng. Là vầng trời tươi sáng không còn vang tiếng súng. Đời đời giữ lấy dáng hình non sông. Thiêng liêng màu cờ, một dòng máu thắm...

Ca khúc Hòa bình đẹp lắm của tác giả trẻ Trúc Đồng được thể hiện qua giọng hát của 135 Band

Nhạc sĩ Trúc Đồng chia sẻ: “Cảm hứng sáng tác ca khúc này đến với tôi vào đúng sáng 30-4-2025, trong không khí cả thành phố tưng bừng ngày hội non sông. Hình ảnh rừng cờ bay giữa trời trong nắng ấm, những đoàn diễu binh tiến bước hiên ngang, “triệu trái tim hòa chung một nhịp”. Khi đó, tôi như cảm nhận được một mảng màu đời thường thật gần gũi, bình yên đến thân thương, và thấu hiểu hơn giá trị to lớn của hai từ “hòa bình”. Với những cảm xúc lắng đọng trong tâm và nhịp đập rung cảm của trái tim tuổi trẻ, tôi nhanh chóng ghi lại lời ca và sau đó tiến hành thu bản demo. Mong muốn góp một phần sức trẻ hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, tôi đã cùng các anh nhóm 135 Band nỗ lực hoàn thành thu âm ca khúc này”.

Đây chỉ là hai trong số nhiều nhạc sĩ, ca sĩ đang nỗ lực thực hiện những ca khúc mới ngợi ca tình yêu quê hương đất nước. Rất nhiều tác phẩm, dự án nghệ thuật đã và đang hoàn thiện để cùng hòa chung ngày hội dân tộc, như: dự án Âm nhạc Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình của ca sĩ Nguyên Vũ, dự án Lời trái tim Việt Nam của ca sĩ Hoàng Bách, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Cry...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương vừa hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai. Toàn bộ tiền tác quyền sử dụng bài hát này sẽ được đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Riêng phần nhạc beat/karaoke sẽ được phổ biến miễn phí để góp phần cùng lan tỏa tinh thần dân tộc.

THÚY BÌNH