Mỹ Đình chờ “bùng nổ” trong nhạc hội “Tự hào là người Việt Nam”

Tối 17-8, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hơn 500 ca sĩ, nghệ sĩ và diễn viên múa sẽ cùng hội tụ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt " Tự hào là người Việt Nam" .

Đây là sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ VH-TT-DL, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Netmedia tổ chức.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng nhiều đài địa phương và livestream trên các nền tảng số, dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả trực tiếp tại Mỹ Đình.

Chương trình "Tự hào là người Việt Nam" được xây dựng như một bản hùng ca tôn vinh lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất, chia thành ba chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam; Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam.

Dàn nghệ sĩ tham gia rất đa dạng, từ những tên tuổi gắn bó với âm nhạc truyền thống đến các gương mặt trẻ như: Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, cùng Dàn Hợp xướng Dynamic, CLB Ngôi sao nhỏ và hàng trăm diễn viên múa.

Khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng, visual hiện đại.

Sự hòa quyện giữa nghệ thuật biểu diễn và câu chuyện lịch sử hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mãn nhãn, giàu cảm xúc, khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thắp lên khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

