Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc triển khai Kết luận 221-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT đề nghị hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trước ngày 31-12-2025

Theo đó, nhằm bảo đảm ổn định, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo các hướng dẫn, quy định của Bộ GD-ĐT đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương.

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp; tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông nội trú liên cấp cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Bộ GD-ĐT lưu ý, ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên... nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31-12 theo chỉ đạo của Trung ương.

Đặc biệt, phương án sắp xếp phải bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học.

Trước đó, để bảo đảm ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã đề nghị thường trực tỉnh ủy các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục. Đó là cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh.

Tin liên quan TPHCM đề xuất giữ nguyên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

PHAN THẢO