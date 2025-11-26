TPHCM đề xuất giữ nguyên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

Đảng ủy UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xin ý kiến về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là đề xuất giữ nguyên toàn bộ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Theo đó, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục do UBND cấp xã quản lý, TPHCM đề xuất giữ nguyên 1.930 đơn vị.

Giáo viên và học sinh Trường Mẫu giáo Hương Sen (phường Đức Nhuận, TPHCM) trong hoạt động ngoài trời

Đối với các cơ sở giáo dục do Sở GD-ĐT TPHCM quản lý, dự kiến sắp xếp từ 278 đơn vị xuống còn 256 đơn vị (giảm 22 đơn vị).

Trong đó, giữ nguyên 198 đơn vị gồm: 170 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học; 3 trường mầm non công lập; 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật – tổng hợp – hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên (Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục thuộc Sở GD-ĐT).

Đối với khối đại học, cao đẳng và trung cấp, ngành giáo dục dự kiến sắp xếp 39 trường đại học, cao đẳng, trung cấp còn 21 trường đại học, cao đẳng (không còn trường trung cấp), giảm 18 đơn vị.

Với hệ thống giáo dục thường xuyên, sẽ chuyển đổi 41 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành 37 trường trung học nghề, giảm 4 đơn vị.

Như vậy, nếu đề xuất được chấp thuận, TPHCM sẽ giữ nguyên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Sau sắp xếp lại địa giới hành chính, TPHCM là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 3.500 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, hơn 2,6 triệu học sinh.

THU TÂM