Giáo dục

TPHCM đề xuất giữ nguyên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

SGGPO

Đảng ủy UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xin ý kiến về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là đề xuất giữ nguyên toàn bộ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Theo đó, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục do UBND cấp xã quản lý, TPHCM đề xuất giữ nguyên 1.930 đơn vị.

IMG_1764133055748_1764133080796.jpg
Giáo viên và học sinh Trường Mẫu giáo Hương Sen (phường Đức Nhuận, TPHCM) trong hoạt động ngoài trời

Đối với các cơ sở giáo dục do Sở GD-ĐT TPHCM quản lý, dự kiến sắp xếp từ 278 đơn vị xuống còn 256 đơn vị (giảm 22 đơn vị).

Trong đó, giữ nguyên 198 đơn vị gồm: 170 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học; 3 trường mầm non công lập; 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật – tổng hợp – hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên (Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục thuộc Sở GD-ĐT).

Đối với khối đại học, cao đẳng và trung cấp, ngành giáo dục dự kiến sắp xếp 39 trường đại học, cao đẳng, trung cấp còn 21 trường đại học, cao đẳng (không còn trường trung cấp), giảm 18 đơn vị.

Với hệ thống giáo dục thường xuyên, sẽ chuyển đổi 41 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành 37 trường trung học nghề, giảm 4 đơn vị.

Như vậy, nếu đề xuất được chấp thuận, TPHCM sẽ giữ nguyên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Sau sắp xếp lại địa giới hành chính, TPHCM là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 3.500 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, hơn 2,6 triệu học sinh.

THU TÂM

Từ khóa

Mầm non Vàng Anh Sở GD-ĐT TPHCM Chợ Quán UBND TPHCM GD-ĐT Công lập Trung cấp TP.HCM Giờ học

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn