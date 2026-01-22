Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt mà thực tiễn đang đặt ra

Bên lề Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM, đã chia sẻ với báo chí tầm quan trọng của việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội thể hiện rõ tính hành động cao

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân chia sẻ, đây là lần đầu tiên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cảm thấy rất vinh dự, trách nhiệm, đồng thời rất ấn tượng đối với công tác tổ chức Đại hội.

Ấn tượng đầu tiên là dự thảo văn kiện của Đại hội được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, rất trách nhiệm và đầy trí tuệ; thể hiện tư duy, tầm nhìn, đổi mới chiến lược của Đảng ta để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và cả đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Hệ thống dự thảo văn kiện lần này được trình bày rất ngắn gọn, súc tích và có cả chương trình hành động: những nhóm nhiệm vụ, những cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện.

Điều đó thể hiện rõ tính hành động cao, quyết tâm chính trị và hành động cách mạng rất rõ nét, bảo đảm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra không chỉ trong nhiệm kỳ mới mà trong cả nhiệm vụ chiến lược, để đất nước ta đạt được mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đưa đất nước phồn vinh, hạnh phúc và nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại hội kỳ này thể hiện tính chuyên nghiệp. Sự điều hành rất chuyên nghiệp, thuyết phục, khoa học của Đoàn Chủ tịch Đại hội trong các khâu tổ chức, điều hành khiến các đại biểu tham dự rất ấn tượng và thuyết phục.

Các đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM dự phiên họp sáng 22-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Các tham luận của bộ, ngành, địa phương thể hiện được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, những cách làm hay, những đổi mới trong phong cách, phương pháp làm việc. Từ việc nghiên cứu các tài liệu Đại hội và tham dự, cảm nhận được không khí, những tâm huyết, những hành động truyền từ Đại hội, bản thân tôi cùng các đại biểu học tập được rất nhiều, thấy được tư duy, hành động, kinh nghiệm và phương pháp công tác rất mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân chia sẻ, được thảo luận và tham gia quyết định những quyết sách lớn của Đảng trong Đại hội kỳ này là một bước ngoặt, dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi đại biểu.

Với tinh thần hành động rất quyết liệt, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ và những quyết sách đề ra rất cụ thể trong văn kiện, thể hiện được tư duy, tầm nhìn, trí tuệ và phương pháp đổi mới của Đảng trong bối cảnh mới, tôi tin tưởng những chủ trương, những quyết sách lớn này sẽ được các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức dù ở vị trí công việc, nhiệm vụ nào cũng sẽ tiếp thu, học tập những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng để chúng ta cụ thể hóa vào từng vị trí nhiệm vụ công tác, lao động.

“Tôi kỳ vọng những quyết sách, những chủ trương lớn đó sẽ kịp thời được thể chế hóa, tạo khung khổ pháp lý giúp cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường để vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội”, đại biểu chia sẻ.

Đại hội XIV là một dấu mốc đặc biệt để Đảng ta đề ra những quyết sách chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tiếp tục khẳng định về 3 đột phá chiến lược

Theo đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Đại hội lần này tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược: thể chế, nhân lực và hạ tầng. Trong 3 đột phá chiến lược đó, đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế. “Lần này Đại hội xác định thêm một nhiệm vụ gắn với thể chế, đó là thể chế và thực thi. Đảng ta xác định rất rõ không chỉ xây dựng, hoàn thiện thể chế mà đồng thời đặc biệt coi trọng việc tổ chức thực hiện để triển khai những thể chế, những chính sách đó đi vào thực tiễn cuộc sống”, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân nêu.

Theo đại biểu, trong toàn bộ hệ thống dự thảo văn kiện của Đại hội, đặc biệt là Báo cáo Chính trị và chương trình hành động đã xác định rất rõ những nhiệm vụ, thể chế chiến lược trên từng lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh... đều thể hiện những nhiệm vụ rất cốt lõi.

Đó là những nhiệm vụ thể chế rất chủ động để chúng ta hoàn thiện một hệ thống pháp luật đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn, những nút thắt mà thực tiễn đang đặt ra. Đồng thời, xây dựng được một khung khổ, hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, những lĩnh vực mới, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Các đột phá chiến lược của đất nước sẽ có tác động trực tiếp đến tất cả các bộ, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các địa phương và toàn dân.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, đột phá chiến lược từ thể chế sẽ tạo tiền đề rất quan trọng cho cả hệ thống chính trị và toàn dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Những thể chế đột phá phát triển cho các địa phương có đặc thù phát triển đô thị như TPHCM, hay với việc xây dựng những lĩnh vực mới như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, lĩnh vực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… cũng sẽ bảo đảm đi nhanh vào cuộc sống.

PHAN THẢO