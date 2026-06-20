Hội Âm nhạc TPHCM: Đổi mới phương thức hoạt động trong thời đại công nghiệp văn hóa

Sáng 20-6, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức Đại hội Hội Âm nhạc TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Hội Âm nhạc TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày. Ảnh: THÚY BÌNH

Đại hội được tổ chức trên tinh thần Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Nghĩa tình, với sự tham dự của 331 đại biểu là các nhạc sĩ, ca sĩ nhiều thế hệ, các nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc.

Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại đại hội, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, Th.S - Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đề ra phương hướng hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới với nhiều nội dung trọng tâm, bám sát tình hình hoạt động thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải thích ứng, linh hoạt và đổi mới phương thức hoạt động trong thời đại công nghiệp văn hóa.

Hội Âm nhạc TPHCM cũng chú trọng đến việc tạo môi trường, điều kiện cho nhạc sĩ trẻ phát huy sở trường, tài năng của mình.

Các hội viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại đại hội, các hội viên đã bầu Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 thành viên.

Chiều cùng ngày, các đại biểu nghe tham luận, đóng góp ý kiến cho Văn kiện đại hội; Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung.

Sáng 21-6, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức ra mắt.

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