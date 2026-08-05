Khai mạc “Saigon International Guitar Festival 2026”

Saigon International Guitar Festival 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 9-8 tại Nhạc viện TPHCM. Đây là một trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng được Nhạc viện TPHCM tổ chức chào mừng 70 năm ngày thành lập Nhạc viện TPHCM và kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển bộ môn guitar cổ điển.

TS-NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM phát biểu khai mạc sự kiện âm nhạc "Saigon International Guitar Festival 2026". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong 14 năm qua, Nhạc viện TPHCM duy trì tổ chức được 10 chương trình Saigon International Guitar Festival, giao lưu và biểu diễn âm nhạc quốc tế, phục vụ hàng ngàn khán giả thành phố và du khách nước ngoài.

Với tầm vóc một festival âm nhạc quốc tế uy tín, sự kiện năm nay quy tụ hơn 20 nghệ sĩ guitar tài năng đến từ Argentina, Ba Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Czech, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các nghệ sĩ giao lưu, biểu diễn, mang đến những sắc màu âm nhạc đa quốc gia, thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa các nền văn hóa và truyền thống guitar thế giới.

Nghệ sĩ oboist Joakim Dam Thomsen (Đan Mạch) biểu diễn cùng dàn nhạc guitar cổ điển Nhạc viện TPHCM tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện âm nhạc "Saigon International Guitar Festival 2026". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong đêm khai mạc, concert 1 -Heart, Soul and Passion mang đến cho khán giả một đêm hòa nhạc đặc sắc, với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ guitar của Nhạc viện TPHCM. Chương trình còn có sự góp mặt của nhóm tứ tấu guitar cổ điển tiên phong tại Việt Nam là Saigon Guitar Quartet với 4 nghệ sĩ gồm Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Trí Đoàn, Huỳnh Bá Thơ, Trần Hoài Phương; nhóm The Winners Duo với hai nghệ sĩ Ricky O. Hermansyah (Indonesia) và Vương Quốc Anh (Việt Nam); nghệ sĩ oboist Joakim Dam Thomsen (Đan Mạch).

Các gương mặt trẻ của dàn nhạc guitar cổ điển Nhạc viện TPHCM biểu diễn trong chương trình khai mạc sự kiện âm nhạc "Saigon International Guitar Festival 2026". Ảnh: THÚY BÌNH

Festival năm nay gồm chuỗi 6 đêm hòa nhạc, được tổ chức và thực hiện công phu theo từng chủ đề độc lập, nhằm dẫn dắt người nghe qua nhiều tầng cảm xúc và không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Sau chương trình khai mạc concert 1 - Heart, Soul and Passion, các đêm nghệ thuật tiếp theo sẽ phục vụ khán giả yêu thích nghệ thuật trình diễn guitar cổ điển theo các chủ đề: concert 2 - Renaissance to modern, concert 3 - Roses of sigf: Asia & Europe, concert 4 - Guitar & Woodwind Chamber, concert 5 - The Winners và đêm hòa nhạc bế mạc concert 6 - Dances of the Festival.

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THÚY BÌNH