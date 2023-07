Hội đồng xét xử tuyên án vụ án chuyến bay giải cứu: Bị cáo Hoàng Văn Hưng không bị oan

Chiều 28-7, trong phần tuyên án vụ án "chuyến bay giải cứu", hội đồng xét xử cho đã nêu lên một loạt căn cứ để buộc tội bị cáo Hoàng Văn Hưng.

Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, mặc dù tại phiên tòa, Hưng khai không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky). Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Hằng, Tuấn; đơn tố giác của Hằng và Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Bluesky); căn cứ lời khai của một số người khác; dữ liệu điện tử; trích xuất camera, tòa cho rằng bị cáo Hưng đã nhận chiếc cặp có chứa 450.000 USD.

Tại tòa, Hưng cho rằng lời khai của Nguyễn Anh Tuấn không khách quan. HĐXX xét thấy quá trình điều tra, cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã thu thập chứng cứ khách quan. Theo bản án, bị cáo đã nhiều lần được viết bản tường trình, tự khai, cung cấp chứng cứ nhưng bị cáo đều từ chối. Bị cáo cho rằng lời khai của Hằng, Tuấn là một chiều, không khách quan là không có cơ sở.

Bởi theo HĐXX, ngoài lời khai của Hằng, Tuấn, tòa còn thu thập lời khai của nhiều người khác, dữ liệu điện tử để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo HĐXX, các lời khai của bị cáo thể hiện nhiều mâu thuẫn, lời khai của bị cáo không thành khẩn, không trung thực. HĐXX đủ cơ sở xác định khi bị cáo chuyển công tác, không còn thẩm quyền điều tra vụ án nhưng bị cáo đã lợi dụng chức vụ trưởng phòng, nắm được một số thông tin vụ án, từ đó cung cấp cho Hằng, Sơn để tạo niềm tin; thông qua Nguyễn Anh Tuấn gặp Hằng, hướng dẫn Hằng khai báo…

Từ những phân tích trên, HĐXX thấy bằng hành vi của Hoàng Văn Hưng cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; HĐXX khẳng định, bị cáo Hưng không oan và không chấp nhận lời bào chữa từ các luật sư.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục đọc bản án và nhận định của hội đồng xét xử.

Theo hồ sơ, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay và cách ly đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền. Cuối tháng 1-2022, Sơn và Hằng đã bàn bạc, sau đó, Hằng đến nhà Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) nhờ Tuấn tìm người giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự vì đã có hành vi đưa hối lộ. Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Anh Tuấn đã điện thoại hỏi Hưng về việc của Hằng và Sơn trong vụ án, Hưng nói là điều tra viên thụ lý chính vụ án, Sơn và Hằng là đối tượng đang bị điều tra. Do vậy, Tuấn nhờ Hưng giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự và Hưng đồng ý. Tuấn đã thông báo nội dung này cho Hằng biết.

Trong quá trình đó, Hằng đã nhiều lần đưa tiền cho Hưng thông qua Tuấn. Tuy nhiên, sau nhiều lần đưa tiền nhưng Lê Hồng Sơn vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ” nên Nguyễn Thị Thanh Hằng đề nghị Nguyễn Anh Tuấn sắp xếp cho Hằng và Hoàng Văn Hưng gặp nhau tại nhà Tuấn. Tại cuộc gặp này, do biết rõ Hưng đã được điều chuyển công tác và Hằng đã chi tiền theo yêu cầu của Hưng nhưng Sơn vẫn bị bắt, nên Hằng và Tuấn tiếp tục hỏi Hưng có “kiểm soát được tình hình không”, Hưng khẳng định vẫn “kiểm soát được” bình thường, về việc Sơn bị bắt, Hưng giải thích: cơ quan điều tra và viện kiểm sát có quan điểm là tài liệu, chứng cứ còn chưa thật đầy đủ, nhưng Cục Nghiệp vụ (A01) Bộ Công an có quan điểm “gay gắt”, nên sau khi trao đổi, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sơn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh Hằng khai, từ ngày 22-2-2022 đến ngày 1-12-2022, Hằng 13 lần đưa tiền cho Nguyễn Anh Tuấn, tổng số 2,8 triệu USD mục đích để Tuấn đưa cho Hưng trong việc giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Trong 13 lần Hằng đưa tiền cho Tuấn, có 12 lần Hằng trực tiếp đưa 2,4 triệu USD cho Tuấn tại nhà Tuấn.

Trong quá trình điều tra, Hoàng Văn Hưng khai có gặp, trao đổi với Tuấn, Hằng và hướng dẫn Hằng ra tự thú nhưng không nhận tiền của Nguyễn Thị Thanh Hằng hoặc Nguyễn Anh Tuấn.

Giai đoạn sau ngày 16-9-2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác, mặc dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra vụ án, nhưng Hưng vẫn tiếp tục liên hệ, hứa hẹn với Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng về việc giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự. Nguyễn Anh Tuấn khai đưa cho Hưng 3 lần, tổng số 1 triệu USD; kết quả điều tra xác định, Hưng 2 lần nhận từ Tuấn tổng số tiền 800.000 USD.