Bắc bộ rét đậm, Trung bộ có mưa, Nam bộ nắng ráo

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, ngày 14-12, Bắc bộ rét đậm, Nam bộ nắng ráo (thời tiết ổn định), trong khi nhiều nơi ở Trung bộ có mưa.

Dự báo TPHCM và Nam bộ nắng ráo ngày 14-12

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, đến sáng 14-12, Bắc bộ đã nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Hà Nội tạnh ráo. Mưa ở miền Bắc cơ bản chấm dứt, chỉ còn mưa nhỏ rải rác ở ven biển của các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, 14-12 là ngày rét nhất của đợt không khí lạnh này tại miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ khoảng 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tại khu vực Hà Nội, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) chuyển rét; ngày và đêm 14-12 có mưa, mưa rào rải rác. Tại Trung Trung bộ, mưa gia tăng. Từ sáng sớm đến hết ngày 14-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Số liệu quan trắc của mạng lưới khí tượng - thủy văn cho thấy, từ 19 giờ ngày 13-12 đến 3 giờ ngày 14-12, một số nơi ở Trung Trung bộ đã có mưa to như: trạm Bạch Mã (TP Huế) 52,5mm; trạm Bà Nà (TP Đà Nẵng) 96,4mm…

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, ngày và đêm 14-12, khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa đến mưa vừa; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ ít mưa, trời nắng, thời tiết ổn định.

PHÚC VĂN

