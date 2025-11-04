Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Đưa Thủ đô phát triển bền vững, đi đầu về khoa học - công nghệ

Được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được cống hiến toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô, với lòng biết ơn các thế hệ đi trước và niềm tin sắt son rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm nên giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn.

Ngày 4-11, tại Hội nghị của Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Duy Ngọc

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng phân công đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng thời khẳng định đây không chỉ là sự tin cậy của Đảng mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, bổn phận cống hiến hết tâm huyết, trí tuệ để phục vụ Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã luôn dành cho ông sự tin tưởng, quan tâm và chỉ dẫn tận tình trong suốt quá trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, bản thân bắt đầu sự nghiệp từ một chiến sĩ Công an Thủ đô, được rèn luyện qua thực tiễn, học những bài học đầu tiên về cống hiến, liêm chính và phục vụ nhân dân. Dù trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương, nhưng bản thân đồng chí Nguyễn Duy Ngọc vẫn luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó, là điểm tựa tinh thần sâu sắc.

"Hôm nay, được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được cống hiến toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô, với lòng biết ơn các thế hệ đi trước và niềm tin sắt son rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm nên giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh và khẳng định sẽ quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, thực hiện quyết liệt tinh thần hành động "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng".

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cam kết sẽ cùng tập thể Thành ủy và chính quyền TP Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an lành, văn minh và nghĩa tình.

NGUYỄN QUỐC