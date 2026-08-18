Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Nhận thức đúng, thực hiện thực chất - Bài 2: Người dân là chủ thể

Mô hình xã, phường XHCN có thể được hình dung và cảm nhận theo những cách rất gần gũi: một khu phố an toàn hơn, con hẻm sạch hơn, thủ tục thuận tiện hơn, an sinh được bảo đảm, chất lượng dịch vụ công được nâng cao, người yếu thế được chăm lo, cộng đồng đoàn kết - nghĩa tình và người dân thực sự tham gia vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Bác sĩ Trạm y tế xã Bà Điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân (ẢNH: ĐÔNG SƠN)

Xây dựng nếp sống cộng đồng trách nhiệm

Đều đặn mỗi sáng, bà Phạm Thị Yến, khu phố 8 (TP Thủ Đức) tranh thủ quét dọn đoạn hẻm trước nhà. Ở căn kế bên, hàng xóm cũng đã thu gom xong lá rụng ngoài lối đi. Nếp sinh hoạt ấy được hình thành từ sự chung tay của người dân cùng công tác vận động, nhắc nhở thường xuyên của chi bộ, ban điều hành khu phố và chính quyền địa phương. Mỗi người góp một việc nhỏ, lâu dần thành ý thức chung, để khu phố ngày càng sạch sẽ, ngăn nắp và đáng sống hơn.

Theo ông Nguyễn Huy Tửu, Bí thư Chi bộ khu phố 8 (phường Thủ Đức), ở khu dân cư, việc gì liên quan đến đời sống người dân thì khu phố đều cố gắng nắm bắt: từ vệ sinh môi trường, cây xanh, thoát nước, an ninh đến những hộ gia đình khó khăn cần được hỗ trợ. Mỗi phản ánh đều được tổng hợp, chuyển chính quyền xử lý ngay để người dân không phải chờ đợi lâu.

Bà Nguyễn Thị Thân, ấp Suối Dứa, xã Dầu Tiếng (TPHCM) cảm nhận rõ sự ấm áp của cộng đồng nơi mình sinh sống. Căn nhà cũ xuống cấp của gia đình bà đã được địa phương cùng ban ấp vận động kinh phí để sửa chữa. “Sự quan tâm của xã, ấp và bà con đã giúp gia đình tôi có được ngôi nhà mới khang trang, có động lực để tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định”, bà Thân bày tỏ.

Những ngày cuối tháng 7, Trạm Y tế xã Bà Điểm tấp nập người dân đến khám sức khỏe miễn phí. Ông Lê Văn Thành (ngụ ấp Xuân Thới Thượng 1) đã ngoài 60 tuổi, làm nghề nông, trước đây ngại đi khám vì sợ tốn kém. Chỉ khi trưởng ấp đến tận nhà giải thích, hướng dẫn quy trình, ông mới yên tâm tham gia. Sau buổi khám, ông Thành cẩn thận cất tờ kết quả vào túi, tâm sự: “Được bác sĩ tư vấn kỹ, biết tình trạng sức khỏe của mình, tôi sẽ chú ý để chăm sóc bản thân”.

Toàn xã Bà Điểm có hơn 124.000 người thuộc diện khám sức khỏe trong đợt cao điểm. Đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc khám sức khỏe này, 51 ấp của xã đã tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, lập danh sách, nhắc lịch người dân. Với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại, lực lượng cơ sở đã phối hợp ngành y tế tổ chức khám tại nhà cho bà con.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm Trần Thúy Hương, các ấp đã phát huy vai trò cánh tay nối dài của chính quyền trong vận động, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe người dân. Điều đó giúp chủ trương lớn, nhân văn của thành phố được triển khai một cách hiệu quả ngay từ cơ sở.

Lấy chất lượng sống làm thước đo

Thực hiện chủ trương xây dựng và sớm hình thành các khu dân cư XHCN, thí điểm xây dựng xã, phường XHCN theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, TPHCM đang nghiên cứu lựa chọn một số địa phương phù hợp để triển khai.

Từ thực tiễn đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đang nỗ lực phục vụ người dân ngày một nhanh hơn, tốt hơn. Với cách tiếp cận này, phường Thủ Đức đã phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM xây dựng Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc. Hơn 6.000 hộ dân tại 46 khu phố đã tham gia khảo sát, bên cạnh phần lớn ý kiến đánh giá tích cực thì một số ý kiến đã chỉ ra những áp lực của cuộc sống như: chi phí sinh hoạt, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm tiếng ồn, thiếu không gian xanh và mất cân bằng giữa công việc với gia đình. Từ kết quả khảo sát, chính quyền địa phương biết rõ người dân đang quan tâm điều gì để ưu tiên giải quyết.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Mai Thị Tuyết Trinh cho biết, phường thiết lập kênh phản hồi “nóng” qua Zalo, mạng xã hội để giải quyết bức xúc đô thị trong 24-48 giờ; nâng chất lượng phục vụ hành chính công, rà soát quỹ đất công làm công viên và phối hợp đẩy nhanh các dự án hạ tầng, trong đó có đường Vành đai 2.

Tại phường Tân Sơn Hòa, mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được cụ thể hóa thông qua mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”. Đơn vị tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục; đồng thời xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn và khuyến khích người dân tham gia xây dựng, giám sát, phát triển địa phương.

TS Vũ Thế Tùng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, “lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng, ấm no, tự do và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất” chính là đặc trưng bản chất, bao trùm, chi phối toàn bộ nội dung và phương thức vận hành của mô hình xã, phường XHCN.

Đây cũng là sự cụ thể hóa quan điểm “Dân là gốc”, phù hợp với tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mô hình xã, phường XHCN chỉ có giá trị thực chất khi người dân được được tham gia vào quá trình phát triển với vai trò chủ thể, đồng thời là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển ấy.

Đồng chí TRƯƠNG LÊ MỸ NGỌC, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TPHCM: Hiện thực hóa từ những việc làm cụ thể Mọi chủ trương đúng đắn đều phải được kiểm chứng bằng sự thay đổi tích cực trong đời sống của người dân ở từng khu phố. Vì vậy, xây dựng xã, phường XHCN là hiện thực hóa bằng những việc làm rất cụ thể, như: người dân được giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn; môi trường sống xanh, sạch, an toàn hơn; trẻ em được học tập trong điều kiện tốt hơn; người cao tuổi, người có công và các đối tượng yếu thế được chăm lo chu đáo; người dân được khám sức khỏe định kỳ; có thêm không gian văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần; cộng đồng ngày càng đoàn kết, nghĩa tình, an toàn, văn minh và hạnh phúc. Ông NGUYỄN THANH HẢI, Trưởng ấp Xuân Thới Thượng 1, xã Bà Điểm: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe người dân Chúng tôi xác định nhiệm vụ chăm lo sức khỏe người dân trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, ấp Xuân Thới đã chủ động phối hợp với ấp giáp ranh đề xuất trạm y tế xã và đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tổ chức điểm khám sức khỏe tại ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ấp cũng thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được khám sức khỏe. Bà CHU THỊ HƯƠNG GIANG, khu phố 8, phường Thủ Đức: Cảm nhận rõ cuộc sống ngày càng tốt hơn Điều người dân mong mỏi nhất là cuộc sống ngày càng tốt hơn, an ninh được bảo đảm, môi trường sạch đẹp, thủ tục hành chính thuận tiện, cán bộ gần dân, trách nhiệm và cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Tôi đã có hơn 20 năm gắn bó với khu phố 8 và nhận thấy khi người dân cùng chung tay với chính quyền xây dựng nếp sống văn minh thì khu dân cư sẽ ngày càng đáng sống. Tôi kỳ vọng khi TPHCM xây dựng mô hình xã, phường XHCN sẽ mang đến những thay đổi thiết thực như vậy ở các địa phương.

NHÓM PV