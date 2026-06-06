Quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Sáng 6-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dự hội nghị, sáng 6-6-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường, đặc khu.

Dự hội nghị có các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước (dự tại điểm cầu phường Tây Nam); Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Các đại biểu dự hội nghị, sáng 6-6-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị diễn ra trong một buổi sáng. Thành ủy TPHCM tập trung quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới; quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị; phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thông tin về Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị tại hội nghị, sáng 6-6-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị xác định, xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với phương châm: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Đồng thời, xác lập mô hình phát triển mới; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, sớm khẳng định là trung tâm kinh tế - tài chính mạnh, văn hóa giàu bản sắc và nhân văn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, kỷ luật công vụ và sức chiến đấu để thực hiện sứ mệnh phát triển thành phố. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, vai trò chủ thể của nhân dân trong mọi quyết sách phát triển thành phố. Nhân dân là người đầu tiên thụ hưởng thành quả của sự phát triển bền vững của thành phố; lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Mục tiêu đến năm 2030: Thành phố là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế, năng động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045: Thành phố là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Năm 2075 (Hướng đến kỷ niệm 100 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước): Thành phố là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nghị quyết cũng nêu rõ 8 giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; Xây dựng thể chế đột phá, vượt trội phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới; Quy hoạch phát triển thành phố với tầm nhìn dài hạn, ổn định, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển thành phố nhanh và bền vững; Xây dựng đô thị đặc biệt phát triển văn minh, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; Phát triển toàn diện văn hóa, con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các chỉ tiêu cụ thể Giai đoạn 2026 - 2030: Tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.000USD. Kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP. Hoàn thành khoảng 200km đường sắt đô thị. Chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,9. Thành phố cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và không ma túy. Giai đoạn 2031 - 2035: Tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2035, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 25.000USD. Kinh tế số chiếm khoảng 60% GRDP. Tiếp tục duy trì chỉ số phát triển con người HDI tối thiểu đạt 0,9. Giai đoạn 2036 - 2045: Tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 75.000USD. Tiếp tục duy trì chỉ số phát triển con người HDI tối thiểu đạt 0,9. Hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị. Đạt mức phát thải ròng bằng "0". Giai đoạn 2046 - 2075: Tăng trưởng GRDP tối thiểu 6%/năm. Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000USD. Các chỉ số bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chỉ số phát triển con người HDI đạt trên 0,9.

THU HƯỜNG - VĂN MINH