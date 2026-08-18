Việt Nam - Mexico trao đổi kinh nghiệm lập pháp

Chiều 17-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa Mexico trở thành đối tác thương mại hàng đầu của

Việt Nam tại Mỹ Latinh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Đảng PT trên chính trường Mexico; hoan nghênh việc ra mắt và các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico - Việt Nam do các nghị sĩ Đảng PT làm nòng cốt.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới; khẳng định PT và cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng việc củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez cũng nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện, Hạ viện Mexico, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước; phát huy vai trò của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị của hai nước.

MINH DUY