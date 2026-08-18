TPHCM: Đưa công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành tiêu chí đánh giá quan trọng

Thành ủy TPHCM chuẩn hoá quy trình, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Sáng 18-8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng.

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2026. Thực hiện: VĂN MINH

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM có không gian quản trị rộng hơn, khối lượng công việc ngày càng nhiều. Vì vậy, yêu cầu về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước càng trở nên cấp thiết.

Thời gian qua, Thành ủy TPHCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực trong ban hành quy chế, phân công cán bộ phụ trách, quản lý tài liệu mật; kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị lần này nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Qua đó trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

Trung tá Lê Quang Trung, Báo cáo viên pháp luật, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, trình bày các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Trung tá Lê Quang Trung, Báo cáo viên pháp luật, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, trình bày các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn cho biết, hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức nắm chắc quy định pháp luật, đồng thời chuẩn hoá quy trình, nâng cao kỹ năng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn TPHCM.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM đề nghị, sau tập huấn, các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc rà soát, khắc phục ngay những hạn chế; quán triệt cho cán bộ, công chức rà soát hồ sơ, sổ sách và phân công rõ người phụ trách lĩnh vực này; đưa công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trở thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ.

VĂN MINH