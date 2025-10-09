Nhằm tôn vinh và phát huy giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể, Trung tâm Thương mại Sense City Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức hội thi “Đờn ca tài tử cùng Sense City” lần thứ I-2025.

Cuộc thi là sân chơi văn hóa dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên, doanh nhân và người yêu thích đờn ca tài tử trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận, từ 15 tuổi trở lên. Thí sinh có thể đăng ký trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Sense City, qua fanpage hoặc Zalo OA của trung tâm. Hội thi trải qua 3 vòng: vòng trình diễn sân khấu (ngày 18 và 25-10), vòng bình chọn online (từ 27-10 đến 8-11) và vòng chung kết trao giải (tối 8-11) tại TTTM Sense City Cần Thơ, tổng giá trị giải thưởng 25 triệu đồng.

Ban tổ chức kỳ vọng hội thi không chỉ góp phần bảo tồn, quảng bá di sản đờn ca tài tử mà còn đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng trẻ trong không gian thương mại - văn hóa hiện đại của TP Cần Thơ.

GIA BẢO