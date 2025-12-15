Mùa Tết 2026: Kỳ vọng tăng sức mua hàng Việt

Thị trường Tết 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, khi sức mua tại TPHCM liên tục tăng mạnh trong những tuần cuối năm. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các hệ thống bán lẻ nội địa đã chủ động mở rộng trữ lượng, giữ giá ổn định và triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi.

Hàng hóa Tết rục rịch lên kệ hệ thống Saigon Co.op, sẵn sàng cho mùa tiêu dùng lớn nhất năm

Hàng Việt dẫn dắt sức mua cuối năm

Tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Satrafood, Finelife…, sức mua bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 12 và đang tiến tới giai đoạn cao điểm. Ghi nhận tại Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu vào cuối tuần, khu quầy bánh mứt, trái cây sấy, đồ khô và nước giải khát luôn đông kín khách. Phần lớn sản phẩm được lựa chọn đều là hàng Việt, từ bánh mứt truyền thống, nước ép, hạt điều, mắc ca đến các loại trà thảo mộc và đặc sản vùng miền.

Chị Minh Phương, ở phường Tân Định, chia sẻ giỏ quà biếu năm nay của chị toàn bộ là sản phẩm nội địa. “Hàng Việt bây giờ rất đa dạng. Sản phẩm đẹp, giá hợp lý và quan trọng nhất là an tâm về chất lượng. Nhiều loại đặc sản vùng miền cũng được đưa vào siêu thị nên lựa chọn phong phú hơn”, chị nói.

Không chỉ người tiêu dùng, các nhà bán lẻ cũng ghi nhận xu hướng ưu tiên hàng Việt ngày càng rõ rệt. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cho biết lượng đặt hàng từ nhà cung cấp trong nước đã tăng từ 20-45% tùy nhóm sản phẩm. Các mặt hàng như thực phẩm thiết yếu, đồ khô, gia vị, bánh kẹo và nước giải khát… đều có mức tiêu thụ tốt, trong đó nhiều nhà sản xuất Việt đã cải tiến mạnh mẽ để bắt kịp thị hiếu mới.

Trong nhóm doanh nghiệp thực phẩm, Công ty TNHH Sản xuất Tân Quang Minh-Bidrico là một trong những đơn vị chuẩn bị sớm cho mùa tết. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Bidrico, cho biết: “Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, hương vị thuần Việt và bao bì hiện đại. Tết là mùa tiêu dùng quan trọng nên doanh nghiệp phải vừa ổn định nguồn cung vừa nâng chuẩn chất lượng để giữ niềm tin của thị trường. Bidrico đã tăng sản lượng nước giải khát truyền thống và nước ép trái cây, đồng thời tung ra các mẫu bao bì phù hợp nhu cầu quà biếu”.

Không chỉ nhóm nước giải khát, thị trường thực phẩm chế biến cũng chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất thực phẩm Anh Kim, nhận định, xu hướng tiêu dùng hậu đại dịch Covid-19 đã thay đổi đáng kể, buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng. “Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng, yếu tố tự nhiên và sự minh bạch của sản phẩm. Điều đó khiến chúng tôi phải đầu tư vào công nghệ, cải tiến bao bì và chuẩn hóa quy trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Hiện Anh Kim đang cung ứng các dòng sản phẩm tiện lợi, mở gói ăn ngay như cháo tươi, gà ác tiềm,... với công nghệ sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP. Kỳ vọng những thực phẩm chế biến từ nông sản Việt sẽ được tiêu thụ tốt trong đợt Tết này”.

Cùng với hàng Việt truyền thống, nhóm sản phẩm OCOP cũng trở thành điểm nhấn nổi bật tại các siêu thị. Từ mắc ca, trà shan tuyết, tinh dầu, mật ong thảo dược đến trái cây sấy công nghệ cao… Đặc biệt, sản phẩm OCOP năm nay đang mở rộng nhanh trong phân khúc quà biếu nhờ câu chuyện bản địa và mức độ hoàn thiện sản phẩm ngày càng cao. Tại Co.opmart và Co.opXtra, các gian hàng OCOP được bố trí theo vùng miền, tạo thành không gian văn hóa thu nhỏ, giúp khách hàng dễ trải nghiệm và lựa chọn. Chị Hoàng Mỹ Hạnh, cư dân phường Bến Nghé, chia sẻ khi đang chọn giỏ quà: “Tôi thích hàng OCOP vì có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã cũng đẹp hơn trước. Quà tết mà gắn với đặc sản vùng miền thì vừa sang vừa có ý nghĩa”. Ý kiến của chị cũng trùng với lựa chọn của nhiều khách hàng trẻ, khi họ ưu tiên sản phẩm có tính bản địa, minh bạch và thân thiện với xu hướng tiêu dùng bền vững.

Nới rộng dư địa thị phần cho hàng Việt

Sự trỗi dậy của hàng Việt trong mùa Tết 2025 không chỉ đến từ sức mua tăng cao mà trước hết xuất phát từ nội lực chuyển đổi mạnh mẽ của doanh nghiệp. Nhiều nhà sản xuất đã đầu tư dây chuyền hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của hệ thống bán lẻ và xu hướng tiêu dùng xanh. Ông Nguyễn Đặng Hiến nhấn mạnh, doanh nghiệp buộc phải chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, bởi chỉ khi sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và minh bạch chuỗi cung ứng, hàng Việt mới đủ sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song song với nâng chuẩn, số hóa đang mở rộng không gian thị trường theo cách chưa từng có. Khi dữ liệu và quy trình sản xuất được chuẩn hóa, doanh nghiệp dễ dàng đưa sản phẩm lên các nền tảng số để tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, các nền tảng truy xuất nguồn gốc và sàn TMĐT trở thành “hạ tầng mềm” giúp doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm nhỏ và vừa, giảm chi phí tiếp cận thị trường và tăng tính minh bạch. Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba.com Việt Nam, nhận định thương mại điện tử B2B đang trở thành “cửa ngõ” để hàng Việt tiếp cận hàng chục triệu nhà mua quốc tế khi doanh nghiệp quản trị tốt thông tin và tiêu chuẩn.

Tại TPHCM, tác động của số hóa được củng cố mạnh mẽ thông qua các hoạt động xúc tiến giao thương và kết nối cung - cầu diễn ra dày đặc dịp cuối năm. Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC, cho biết, nhiều doanh nghiệp đã tìm được đối tác phân phối trong và ngoài nước sau khi được hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ chất lượng, xây dựng câu chuyện sản phẩm và vận hành gian hàng trực tuyến. Sự kết hợp giữa chuẩn hóa, xúc tiến trực tiếp và khai thác kênh số giúp hàng Việt “được nhìn thấy, được hiểu và được mua” trên nhiều nền tảng cùng lúc mà không làm tăng chi phí.

Cùng thời điểm này, hàng Việt hưởng lợi lớn từ mạng lưới Chương trình “Khuyến mãi tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025” trên phạm vi cả nước. Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của Chính phủ trong giai đoạn cuối năm, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025. Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, chương trình năm nay là bước cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, điểm nhấn lớn nhất là cho phép doanh nghiệp áp dụng mức khuyến mãi lên đến 100% trong thời gian từ nay đến 18-1-2026. Như vậy, các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có thể triển khai chương trình giảm giá, ưu đãi sâu nhất mà không bị giới hạn mức trần 50%, đồng thời không phải trải qua quy trình xét chọn của cơ quan quản lý. Chương trình kỳ vọng sẽ tạo nên mùa mua sắm sôi động khi thương mại truyền thống và thương mại điện tử đồng loạt tăng tốc.

Sức mua dự kiến tiếp tục tăng trong 2 tuần cuối tháng 12, đặc biệt ở nhóm thực phẩm chế biến, bánh kẹo và quà biếu. Các hệ thống bán lẻ đã chuẩn bị kịch bản tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ và đẩy mạnh dịch vụ giao nhanh. Người tiêu dùng cũng linh hoạt hơn khi kết hợp mua tại siêu thị với đặt hàng online, tạo thành chuỗi trải nghiệm liền mạch. Trong bối cảnh ấy, hàng Việt bước vào giai đoạn phát triển mới: chất lượng được nâng chuẩn, nguồn cung ổn định, mẫu mã hiện đại, hài hòa giữa truyền thống và công nghệ. Mùa tết năm nay, những kệ hàng Việt phủ kín siêu thị đồng thời hiện diện dày hơn trên các nền tảng số là minh chứng rõ ràng cho hành trình nâng tầm của doanh nghiệp Việt.

PHÚC ANH